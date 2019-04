Pompeo felicita al Perú “por su generosidad” al recibir a refugiados venezolanos [VIDEO]

Un sentido agradecimiento al Perú fue el que dio el secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo, luego de reunirse con el presidente Martín Vizcarra y el canciller Néstor Popolizio en Palacio de Gobierno.

Las palabras del funcionario estadounidense llegaron tras la reunión que sostuvo con el mandatario. En conferencia de prensa, Pompeo señaló que “el Perú ha sentido directamente los efectos del desastroso gobierno de Nicolás Maduro”.

En ese sentido, el funcionario norteamericano exhortó a que se debe responder el desafío que la situación de los venezolanos presenta a los países de la región.

“Perú está recibiendo más de 700 mil refugiados de Venezuela porque no tienen servicios, no tienen agua. [...] Estados Unidos felicita a Perú por su generosidad, y les aseguramos que no están trabajando solos, la comunidad internacional y Estados Unidos estamos con ustedes”, subrayó el secretario de Estado.

En ese sentido, Pompeo precisó que los Estados Unidos dieron 30 millones de dólares al Perú con la finalidad de proteger a los refugiados venezolanos. Por otro lado, el secretario de Estado también agradeció al Gobierno del Perú por haber reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Asimismo, sostuvo que los Estados Unidos continuarán apoyando la reunión de coordinación de los países que están recibiendo a los migrantes venezolanos.