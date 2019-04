Concesión de hotel Sanctuary Lodge de Cusco bajo la lupa

En su informe por los cien días de gestión, el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente García, hizo una alusión —aunque breve— a la necesidad de que la concesión del hotel Sanctuary Lodge beneficie a los cusqueños.

Este establecimiento de cinco estrellas, único hotel situado en la puerta de ingreso a la ciudadela inca de Machupicchu, fue concesionado en el gobierno del exdictador Alberto Fujimori a la empresa Perú OEH SA (ahora su razón social es Perú Belmond Hotels SA). El contrato de concesión fue suscrito el 27 de enero de 1995 por un plazo de 20 años.

El contrato debió fenecer el año 2015. Sin embargo, fue ampliado por otros diez años con la firma de una adenda por el exgobernador Jorge Acurio Tito el 29 de noviembre de 2013. Aquella decisión fue uno de los tantos escándalos en la gestión Acurio, porque delegó la suscripción del documento al gerente general unas horas después de que había sido vacado del cargo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sin cumplir los trámites legales.

“Tenemos que recuperar nuestra dignidad. El Sanctuary Lodge es un problema central. Vamos a poner el dedo en la llaga a quien corresponda. El contrato de concesión se ha desnaturalizado a través del tiempo, se ha convertido en contrato de alquiler”, dijo Benavente.

Acotó que el dinero recaudado por ese “alquiler” no se queda en las cuentas del Gobierno Regional de Cusco para hacer proyectos, sino que todo “ese dinero se va a ProInversión y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”.

“Tenemos que reivindicarnos. Tenemos que poner contra la pared a estas empresas para que nos devuelvan nuestros recursos. También, al MEF y ProInversión, porque esos recursos deben ser para el desarrollo de Cusco”, anotó Benavente.

El gobernador no quiso ahondar en el tema. No obstante, fuentes regionales aseguran que el 25 de este mes habrá sorpresas. Una de ellas podría ser la revisión o anulación de la ampliación de la concesión.

Pago Mensual

La ampliación del contrato de 2013 fijó el pago mensual de una comisión fija en US$ 10 000, más una retribución variable mensual equivalente al 8% sobre la suma total de los ingresos brutos del Belmond Sanctuary Lodge.

Una comisión del Consejo Regional investigó ese contrato en 2018. Tuvo dificultades para acceder a información, pero encontró algunos hechos relevantes.

Ese grupo de trabajo logró recabar los montos de pagos entre enero de 2015 y febrero de 2017. La comisión fija pagada en ese periodo fue de US$ 878 466.30 y la comisión variable ascendió a US$ 7 424 806.58. “Los ingresos resultantes de la concesión ascienden a US$ 2 442 139.08 (S/ 8 303 272.87)”, señala ese informe.

En ese documento, se concluye que la firma de la adenda al contrato de concesión no fue refrendada con un acuerdo regional como establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Esta, en consecuencia, devendría en ilegal y contribuiría a la posibilidad de anularla.

Asimismo, señalan que “pese a contar con delegación de facultades, la Procuraduría del Gobierno Regional no informó a cerca de las acciones legales que se emprendieron para declarar la nulidad de la adenda”.

La República buscó la versión de la empresa Belmond sin resultados.