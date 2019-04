Sábado Santo: por qué y cómo se celebra la vigilia pascual

El Sábado Santo de Semana Santa se conmemora el tercer día del Triduo Pascual, dedicado a la meditación de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret.

En el Sábado Santo, la Iglesia no celebra ningún matrimonio, ni administra otros sacramentos, salvo la Penitencia y la Unción de los Enfermos. En otros tiempos se llamaba Sábado de Gloria, no obstante la reforma litúrgica de la Semana Santa por el Papa Pío XII la convirtió en Sábado Santo exclusivamente.

La Iglesia Católica medita la pasión, muerte y descenso a los infiernos de Jesús de Nazaret, mientras que ora por su resurrección. La Vigilia Pascual es muy importante, pues concluye con la Liturgia Eucarística.

En la Vigilia Pascual se deben realizar tres actos fundamentales. Se empieza con la Celebración del fuego, cuando el sacerdote bendice el fuego y prende el cirio pascual, a la par se entona el Pregón Pascual, un poema escrito aproximadamente en el año 300, en donde se publica que Jesús es el nuevo fuego.

La liturgia de la Palabra consta de leer siete lecturas, de la Creación a la Resurrección, considerando que la lectura del libro Éxodo es la más fundamental, pues narra el paso de los israelitas por el Mar Rojo, cuando huían de las tropas egipcias, cuando son salvados por Dios, dando a conocer que lo hace por su hijo.

El último hecho significa que la Iglesia renueve sus promesas bautismales renunciando a Satanás a sus seducciones y obras, se bendice la pila bautismal o un contenedor en conceptualización y se promulga la letanía a los Santos que unen en oración a las iglesias militantes y triunfantes.

Semana Santa: ¿Se debe comer carne roja el Sábado Santo?

La tradición indica que no se debe comer carne roja el Viernes Santo, sin embargo hay algunos que no lo hacen desde el jueves, e incluso hay personas que prefieren no hacerlo durante toda la Semana Santa.

Semana Santa: ¿Por qué no se come carne roja?

En la Biblia no hay nada que señale que no se puede consumir carne, sin embargo la Iglesia Católica estableció que el Viernes Santo se haga ayuno y abstinencia de carne como expresión de luto y pertenencia.