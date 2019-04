Luis Davelouis da su versión tras denuncia por agresión

Luis Davelouis, analista político y periodista, se pronunció por primera vez luego de las acusaciones hechas en su contra por su expareja, la también periodista Marissa Chiappe. A través de su cuenta de Twitter ella reveló haber sido víctima de violencia física y psicológica durante la relación que mantuvieron ambos.

En entrevista con Juliana Oxenford, Davelouis dio su versión de los hechos. Una de sus primeras preguntas fue por el silencio que mantuvo el periodista desde que se hizo conocida la denuncia. A esto él señaló que era difícil asumirlo y saber qué hacer con exactitud. Asimismo, indicó lo siguiente: ‘‘Me arrepiento, de hecho le pido perdón porque leyendo sus tuits, en los que yo honestamente no me reconozco, veo que la pasó pésimo, que vivió un infierno y en efecto tuvimos una relación súper tóxica y codependiente’’.

Oxenford confrontó a Davelouis y le preguntó si es que lo que contaba Marissa era cierto. ‘‘No de esa manera y de verdad que nunca fui ni violento ni agresivo con ella. Una cosa importante, sí tenía un problema de alcohol y ese era mi comportamiento autodestructivo, ella tenía el suyo’’, contestó el analista político. Según su versión, cuando bebe alcohol suele dormirse.

Marissa Chiappe señaló en uno de sus tuits que su expareja se desaparecía por días y que incluso debía acercarse a hospitales para preguntar por él. Respecto a ello, Davelouis dijo que ‘‘eso no pasó realmente. No es que yo me desaparecía dos o tres días. Al principio de nuestra relación me emborrachaba y me quedaba dormido, eso era. Más adelante, cuando la relación se fue tornando más inestable y más tóxica yo comencé a irme’’.

En más de una ocasión, a lo largo de la entrevista, el periodista dijo que la denuncia tenía varias ‘‘inconsistencias’’ y que él no era una persona violenta. "Lo que trato de averiguar es cómo es posible que esta narrativa esté tan alejada de la realidad. Yo no soy un agresor, un abusador, nunca lo he sido, nunca he golpeado a Marisa’’. Asimismo, aseveró que Chiappe ‘‘nunca fue su víctima’’, sino que tuvieron una relación ‘‘enormemente tóxica’’.