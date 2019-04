Por burlarse del bigote de un policía mujer fue detenida en Arequipa

Una mujer atentaba contra el orden público el último fin de semana cerca de un conocido centro comercial de Arequipa. Aparentemente en estado de ebriedad, no media su comportamiento ni las consecuencias que le podía traer hasta que fue intervenida por los policías.

Primero fue un efectivo quien trató de controlar a la fémina. Al conminarla a que deje de hacer disturbios sufrió una falta de respeto. La mujer sacó su celular y de forma desafiante empezó a grabarlo tildándolo de “bozudo”, por sus bigotes. Por varios minutos hizo mofa de la apariencia de la autoridad.

“Señor, ahorita le afeito el bigote. Para que se ría un poco mi hija. Un saludo para la beba, para el bigotudo”, decía en medio de risas la mujer.

El agente, junto a su compañero, le pedía retirarse del lugar y dejar las burlas, pero la fémina continuaba y se negaba a retirarse. “Puedo retirarme si me da la gana y no porque ellos quieres. No estoy haciendo desorden ni nada”, continuaba.

Un par de policías mujeres tuvieron que apoyar a los efectivos y trasladar a la mujer a la comisaría, donde será procesada por el presunto delito de resistencia a la autoridad.