Vía Expresa: Ricardo Wiesse restaurará murales que diseñó hace 29 años [VIDEO]

El artista Ricardo Wiesse Rebagliati será el encargado de la restauración de los murales de la Vía Expresa, los cuales fueron diseñados por él mismo en 1990. Se espera que la obra, la cual será supervisada por la municipalidad del distrito de Miraflores, pueda ser entregada antes de la inauguración de los Juegos Panamericanos, que es el 26 de julio de este año.

‘‘Lo que requiere el Zanjón es un planteamiento de continuidad en la forma, en los ritmos, en los colores’’, afirmó Wiesse. Él agregó que con esto su equipo trabajará con módulos fijos, los cuales estarán separados por ‘‘distancia, intervalos, que ya están compuestos’’. Asimismo, indicó que se utilizará disolvente para poder saber si se puede recuperar lo ya hecho o si es que será necesario ‘‘levantarlo y volverlo a pegar’’. El artista afirmó que le gustaría mejorar la obra y no necesariamente ceñirse a lo que indica el plan original estrictamente, sino ‘‘simplificar algunas zonas y aportar en otras’’.

‘‘Hay que tener un poco de flexibilidad con el diseño’’, comentó. Ricardo Wiesse también mostró su posición respecto al proyecto de pintado de murales que estaba siendo promovido por la asociación Validarte y que el burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz, rechazó. ‘‘Esto no tiene nada que ver con la propuesta descabellada que recibió hace poco el alcalde y que ha tenido el tino de desechar’’, expresó. Asimismo, agregó que el colectivo iba a ''dejar el Zanjón hecho un basural, a medio hacer’’, y que no existía un sustento profesional, ya que los encargados de la restauración iban a ser personas voluntarias; algo que, según su opinión, una vía de alta velocidad, como lo es el paseo de la República, no requiere.