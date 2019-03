Qué hacen los congresistas de Arequipa en semana de representación

Fiorella Montaño Pastrana

Ni uno se salva. Arequipa tiene 6 congresistas que están obligados a regresar cada mes a la región que representan para dialogar con las autoridades, ciudadanía y organizaciones de la región, además de realizar labor de fiscalización. Para tal función se les abona S/ 2 mil 800 para sus gastos. Lo realizado durante este periodo se consigna en el Informe de Semana de Representación, que se publica en la página web del Congreso.

De la lectura de los informes difundidos por los padres de la patria, se desprenden una serie de cuestionamientos. El principal es que no todos publicaron esta información en los 30 meses que están en el cargo. Alejandra Aramayo y Miguel Román entregaron 24 informes, Justiniano Apaza 21, Sergio Dávila y Horacio Zeballos 19 y Ana María Choquehuanca 16.

Pero la cantidad de documentos presentados no es un indicador de calidad. El real problema es que al no haber un modelo estandarizado de informe, algunos presentan solo fotografías y no explican cuál es la actividad en la que se encuentran y cómo les sirvió en su labor legislativa.

Imprecisos

Por ejemplo, en el informe de la semana de representación de agosto de 2018 de la congresista Choquehuanca, se ve un collage de fotografías. No se explica cuáles fueron las acciones tomadas para solucionar la problemática de las personas que acudieron a su despacho o para qué sirvieron las reuniones.

En informes posteriores, el despacho de la parlamentaria emitió documentos más elaborados, donde se da seguimiento a los acuerdos que se tomaba.

Los congresistas que siempre son poco precisos en sus informes de representación son Alejandra Aramayo y Sergio Dávila. Se escribe poco sobre la actividad que realizan y no se sabe si después de la actividad surgió una acción de control o solución.

Por ejemplo, en el informe de mayo de 2017 de la fujimorista, se detalla un viaje al anexo de Huayllacucho en el distrito de San Juan de Tarucani de la siguiente manera: “No tiene luz eléctrica, tampoco una posta de salud. Los niños tienen las mejillas rajadas debido al intenso frío”. No dice más. En las fotos adjuntadas se ven mantas, por lo que se puede suponer que fue al lugar para entregar ayuda humanitaria, pero no se detalla.

La mayoría de legisladores arequipeños explica las actividades que realizó, pero no indica la fecha exacta en la que se produjeron.

Fuera de casa

El reglamento del Congreso establece que durante la semana de representación, los congresistas “se constituyen cinco días laborables a la circunscripción electoral de procedencia”. Hay casos donde no realizan actividades los 5 días consecutivos. Otros usan estas fechas para visitar otras regiones o países.

En marzo de 2017, durante el periodo de representación, Sergio Dávila viajó junto a ministros al norte del país, zona golpeada por El Niño. Dávila usó los últimos días de su semana para viajar a Arequipa, donde también se registraron fuertes lluvias.

Aramayo incluyó una sesión de la comisión Lava Jato realizada en el Congreso como una actividad de representación. Choquehuanca incluye como actividades la asistencia a la segunda reunión del Gabinete Ministerial Perú – Bolivia, realizada en noviembre de 2016.

Un caso distinto al de estos congresistas es el de Miguel Román, quien por lo general dedica su semana de representación a actividades enmarcadas en la provincia de Islay. Está casi ausente de la discusión de los grandes temas de la región y dedica sus días a reuniones con alcaldes, directores de colegios, asociaciones civiles locales, entre otras. En mayo de 2017 consignó como una actividad su asistencia a la clausura del Festival del Arroz en el Valle de Tambo.

Los socialité

Este tiempo también es empleado para realizar actividades sociales. El 25 de octubre de 2017, Justiniano Apaza realizó una visita protocolar a Viraco por motivo de la Festividad de Santa Úrsula. Alejandra Aramayo acudió en 2016 a la misa organizada por la familia Chávez Paredes en el distrito de Sachaca. En un solo día, Sergio Dávila estuvo en los aniversarios de los distritos José M. Quimper, María N. Valcárcel, Samuel Pastor y otra fecha en el almuerzo en el Club Social Camaná. Horacio Zeballos en un solo día estuvo en la presentación de un libro y el cóctel de un medio de comunicación. Todas estas actividades figuran en los informes de representación.

Otro tema que se observa es que los congresistas consignan actividades que no tienen que ver con su labor legislativa. Zeballos señala que en enero de 2017 participó en una marcha contra el Sodalicio de Vida Cristiana. En mayo de 2018 marchó en rechazo al incremento del Impuesto Selectivo al Consumo. La parlamentaria Aramayo cita su exposición en el Tribunal Constitucional a favor de la denominada ‘Ley antitransfuguismo’ como una actividad.

También queda la duda si corresponde que los congresistas consignen reuniones que sus asesores tuvieron con ciudadanos en su informe de representación. v

Legisladores defienden sus informes de representación

Para Justiniano Apaza, sus actividades de representación sí están justificadas. Indica que cada fin de mes se reúne con organizaciones sociales y gremios para escuchar sus reclamos. Sobre la actividad de Viraco en particular, dijo que acudió a entregar la medalla del Congreso a la Virgen. Acotó que cumple con entregar todos sus informes al Congreso.

En tanto, el congresista Miguel Román indicó que si un sector de la población considera que no hace muchas actividades, es porque mantiene un perfil bajo. También negó que su agenda se centre en la provincia de Islay.

La República intentó contactarse con el resto de legisladores de Arequipa, pero no hubo respuesta de estos.