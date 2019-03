MPCh impulsa plan de recolección ante retiro de la Cooperación Suiza

De las 233 toneladas de residuos sólidos que produce la ciudad de Chiclayo al día, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), a través de la Unidad de Servicios y Gestión, solo recoge 180 toneladas con sus ocho compactadoras que sobreviven y con el respaldo de las unidades vehiculares del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL). Con la partida de la Cooperación Suiza , organismo que financió con 55 millones de soles el proyecto Chiclayo Limpio, queda una brecha importante que debe ser atendida por el ayuntamiento.

Es por eso que la jefa de la Unidad de Servicios y Gestión, Adriana Ghersi Burga, informó que los planes y herramientas de gestión que dejó la Cooperación Suiza serán actualizados y se trabajará para solucionar el problema de logística, el que implica maquinaria operativa para mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos.

Si bien es el ayuntamiento el que debe ejecutar acciones para paliar los efectos negativos del retiro de una inversión por ejecutar de al menos 37 millones de soles, el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, anunció una estrategia de intervención a fin de que el servicio de limpieza pública no se agrave.

El caso

“Asumir la tarea sin el proyecto es un reto y a la vez una oportunidad. Todos los chiclayanos deben dar la mano y ayudar”, expresó Adriana Ghersi, quien reconoció que el tema de logística es lo que más afecta.

“Ello se solucionará a corto plazo con el desabastecimiento inminente (alquiler de maquinaria) que aprobó el concejo municipal”, agregó.

Sin embargo, dijo, es importante que los chiclayanos cumplan con sus tributos, contribuyan en la limpieza, no arrojen basura en la calle y respeten los horarios de recolección de basura.

“Tenemos un servicio regular, pero nos comprometemos a seguir mejorando. Le agradecemos mucho a la Cooperación Suiza por todas las lecciones que ha dejado, porque gracias a ello tenemos un plan de recolección y barrido que se actualizará. Además de herramientas de gestión que nos ayudan a tomar una decisión cuando hay problemas”, remarcó la funcionaria.

Líneas seguidas sostuvo que la prioridad de la gestión edil es recuperar las unidades vehiculares malogradas, seguir con el sinceramiento del personal obrero, en razón que 70 personas han retornado al área de Limpieza Pública, sumándose a un grupo de 700 servidores.

Disminución de costos

Asimismo enfatizó que se trabajará para disminuir el tiempo muerto y los costos de operación en lo que respecta a la recolección de residuos sólidos, cuya tonelada cuesta 240 soles.

Manifestó que se contrató cuatro mecánicos y a 20 estudiantes de Senati se les aceptó sus prácticas para contribuir en el arreglo de los vehículos.

Ghersi no solo advirtió que se cuenta con locales de barrido, como el que se ubica entre las avenidas Sáenz Peña y Leguía, sino también recalcó que la adquisición de los camiones madrina, tal como lo comprendía el proyecto Chiclayo Limpio, no tiene razón de ser al no funcionar la planta de transferencia valuada en diez millones de soles.

De otro lado, dejó en claro que no es cierto que el convenio con la Cooperación Suiza prohíba un desabastecimiento o alquiler de maquinaria. “Antes de opinar deben revisar el documento”, aseveró.

“Que les caiga todo el peso de la ley”

El jefe de la Oficina Defensorial, Julio Hidalgo, lamentó el retiro de la Cooperación Suiza. “Se intervendrá con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Fiscalía, en aras de la gestión de residuos sólidos”.

Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio, Olivio Huancaruna, manifestó que la corrupción le pasó la factura a un proyecto integral.

En tanto el decano del Colegio de Ingenieros, Ciro Salazar, exigió que todo el peso de la ley caiga en quienes influyeron en la construcción de la planta de transferencia. “Deben responder a la justicia”, recalcó.