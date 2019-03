Arequipa: Imputados aceptan que entregaron coima a juez Gino Valdivia

Arequipa. Cuatro de los imputados en el caso contra el juez Gino Valdivia aceptaron los cargos de la Fiscalía e indicaron que sí entregaron, a través de su abogado, 3 mil soles de adelanto a cambio de que resuelva a favor de una procesada.

En tanto, Valdivia y Marco Luque Chaiña (el abogado) no aceptaron los cargos y alegaron que probarán su inocencia. Lili Huanqui, asistente de Valdivia y también implicada, está prófuga y fue declarada rea contumaz.

Los que aceptaron el delito son los hermanos Yolanda, Carmen y Carlos Cauna Rosales y Bernardina Castro. Ellos se acogieron a la terminación anticipada y pasaron a calidad de testigos. La fiscal Rosario Lozada pidió para ellos 3 años de prisión suspendida y con medidas restrictivas. Su sentencia se conocería el próximo martes, se informó en la instalación del juicio realizada ayer en la Cuarta Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Se esperaba que el abogado Luque Chaiña también aceptara los cargos, como pasó en la solicitud de prisión preventiva contra Valdivia, pero esta vez dijo que era inocente y aseveró que la fiscalía estaba presionándolo para que acepte culpabilidad. Para él solicitan 5 años y 6 meses de prisión efectiva y el pago de una multa de S/ 5 282.

Además indicó que los S/ 3 mil encontrados en el momento de la detención eran el pago de sus honorarios de parte de los hermanos Cauna. Luque Chaiña defendía a Angélica Cauna, acusada de tentativa de parricidio y que estaba con prisión preventiva. Con la coima se pretendía que se niegue a extender su encarcelamiento.

Por su parte, la defensa de Valdivia, Saúl Vásquez, indicó que el juez nunca pidió dinero y que no hay pruebas del delito de cohecho pasivo que la fiscalía le imputa. "Lo que no existe no se puede probar", alegó Vásquez. La fiscalía pide 9 años para el juez y el pago de una multa de S/ 80 mil 798. Además la Procuraduría pide pago compartido, entre todos los acusados, de S/ 100 mil como reparación del daño moral a la sociedad.

La tesis es que cobró

Durante el juicio, la fiscal Lozada explicó que en la interceptación de las llamadas telefónicas entre Valdivia y su asistente Huanqui, se deduce que hablaban del pedido de dinero que habrían hecho a los hermanos Cauna a través del abogado Luque.

En un principio, Valdivia pidió S/ 12 mil. Al final se habría convenido que se dé un adelanto de S/ 3 mil, que serían entregados antes del inicio de la audiencia. Es allí cuando se dio el operativo que terminó con la captura del juez, quien cumple prisión preventiva hasta que termine el juicio.

Nueva prueba

Al final de la audiencia de instalación, la defensa de Valdivia pudo lograr que se admitan 4 videos. En estos los hermanos Cauna estarían señalando que el dinero encontrado era para los honorarios de Luque Chaiña y que la fiscalía los estaba presionando para que digan lo contrario. Con eso buscan contradecir lo que digan los Cauna, ahora como testigos de la fiscalía.