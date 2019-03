El descuartizador de Puno quería convertirse en Freddy Krueger

“Empecé a cortar el (rostro) porque quería hacer una máscara; un experimento para ponérmelo en la cara y la gente no me reconociera. Quería parecerme a mi personaje Freddy Krueger”. Así de escalofriante fue la declaración del confeso asesino y descuartizador Wilfredo Rodríguez Quispe (24).

Esta terrorífica declaración fue expuesta ayer en la audiencia de prisión preventiva que argumentó el fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Melgar-Ayaviri, José Zambrano Murillo, en una de las salas del Poder Judicial en la ciudad de Juliaca.

El fiscal repitió la confesión de Rodríguez, interrogado días antes. Respondió eso cuando le consultaron por qué le había cortado el rostro a su víctima Dina Quispe Choquemamani (27) el pasado 15 de marzo en el centro poblado de Kunurana Alto, del distrito de Santa Rosa en la provincia puneña de Melgar.

Esta inclinación a lo terrorífico de Wilfredo Rodríguez, más conocido como el “Descuartizador de Kunurana”, cobraría mayor fuerza con las declaraciones de su padre, Martín Rodríguez Aguilar (61). Entrevistado por La República, señaló que la conducta de su hijo cambió desde que sirvió en el Ejército. “Desde entonces ya no era el mismo. Muchas veces miraba películas de terror por la televisión y celular en el día y en la noche. Yo le recriminaba que no mire esas cosas y se iba a dañar los ojos, sin embargo, no me hizo caso", comentó su progenitor el pasado miércoles, cuando fue obligado a caminar por las calles de Ayaviri con un cartel que decía “soy el padre del asesino”.

Durante la audiencia, el fiscal reveló cómo Wilfredo Rodríguez planificó a sangre fría el asesinato y descuartizamiento de la mujer.

“Sí la maté. Ese día (15 de marzo) estaba sola. Sin pensar. Mi mente se nubló y entré a mi cabaña a sacar un cuchillo, una soga y un costal. Me escondí en la paja hasta que ella termine de asegurar su ganado. Cuando pasó por el puente la sorprendí por la espalda, le puse la soga en el cuello y empecé a jalar. Ella empezó a patear, pero yo jalé con más fuerza, hasta que dejó de respirar”, es otro extracto de las confesiones de Rodríguez.

"Al promediar las 22:00 horas (15 de marzo), empecé a cortar la cabeza, a sacar los órganos, cortar el tórax, cercenar su extremidades inferiores". Rodríguez regresó a su cabaña a traer más sacos para recoger los restos y arrojarlos en diferentes zonas del referido cerro y el río Escaleramayo.

En la audiencia también se argumentó que Rodríguez al día siguiente (16 de marzo) cocinó parte del cuerpo de la mujer para degustarlo, sin embargo, no le gustó y le dio a su perro.

El domingo (17 de marzo), Basilio Chumpi, en la búsqueda de la desaparecida, con pobladores y la policía encontraron las partes del cuerpo de la mujer. El asesino seccionó el cuerpo en 8 partes.

Ese día, cerca al lugar del hallazgo, Rodríguez, en actitud sospechosa, observaba las diligencias que hacía la policía; sin embargo, su actitud nerviosa lo delató.

Negó conocer los hechos, hasta que le hicieron pruebas para determinar si sus prendas y manos tenían rastros de sangre y dieron positivo. Solo así confesó el crimen.

Luego acudieron a su cabaña, donde encontraron los órganos extirpados y prendas y objetos de Dina Quispe.

Al término de la audiencia, el juez de Investigación Preparatoria de la provincia de Melgar-Ayaviri, Adolfo Edgar Peralta Cornelio, dictó 09 meses de prisión preventiva. La fiscalía tipificó el delito de feminicidio con circunstancias agravantes de placer y gran crueldad. También consideró alternativamente el delito de homicidio calificado con agravante de daño y crueldad.

Por otro lado, Basilio Chumpi Hualla (36), esposo de Dina Quispe, reveló que su pareja tuvo que ser enterrada con algunos órganos incompletos. Dijo que a su esposa le faltaban sus genitales, lo que haría indicar que su pareja, antes de ser asesinada, habría sido violada.

"Exigimos a las autoridades que continúen con las investigaciones. Pedimos a las autoridades cadena perpetua para este asesino. De ser posible, que cambien la Constitución para implementar la pena de muerte", reclamó el esposo de la víctima.

ENFOQUE

Renato Luza

Psicólogo

Carece de los frenos de la moral

Se ve claramente un trastorno de personalidad con señales de psicoticismo. La personalidad funciona cuando el pensamiento es normal. En este asesino, los frenos inhibitorios de la ética y la moral están desbordados, se pasó a la anormalidad, porque nadie le puede quitar la vida a otro.

En los trastornos de personalidad hay cierto factor hereditario, pero en el tiempo se suman otros factores externos que les impiden distinguir entre el bien y el mal. Así, tenemos un asesino en ciernes.