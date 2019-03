Madre denuncia que su bebé fue cambiada en hospital [VIDEO]

En Barranca, una joven ha denunciado que su hija fue cambiada en el hospital en donde dio a luz. ‘‘Estoy pidiendo que me devuelvan a mi bebé porque este es un daño que me están haciendo’’, dijo la madre de 17 años de edad.

Según contó la mujer a América, la confusión ocurrió cuando llevaron a bañar a dos niñas recién nacidas. Ella indicó que a su hija le habrían colocado una cinta de identificación que no le correspondía, por lo que responsabilizó a las enfermeras del lugar.

Cuando la llevó a su casa comenzó a sospechar que la niña que estaba criando no era su hija, motivo por el cual decidió someter a la menor a una prueba de ADN de manera particular. ‘‘La prueba sale que no es mi bebé, cero por ciento. No tiene compatibilidad conmigo’’, agregó.

La madre dijo que podría identificar a la niña, ya que esta no presentaba una mancha en el rostro como sí tiene la menor que le fue entregada y a quien viene criando hasta el momento. ‘‘Yo pensé que le habían arañado por los puntitos que tenía, pero de ahí me di cuenta que me la habían cambiado’’, señaló la mujer.

Según el Hospital de Barranca, la Fiscalía tiene conocimiento sobre este caso y ya ha adoptado las acciones administrativas correspondientes. ‘‘Situaciones que determinen la presuntas falencias u omisiones de acto lo determinará la secretaría técnica’’, dijo el doctor Richard Solano, director de dicho nosocomio.

Mientras tanto, la joven madre, acompañada de su familia, se acercó a la comisaría para poder realizar la denuncia.