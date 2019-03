Ministra de Educación dialogará con miembros de ‘Con mis hijos no te metas' [VIDEO]

La ministra de Educación, Flor Pablo, indicó que dialogará con el movimiento ‘Con mis hijos no te metas’ con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre el Currículo Nacional. Además, recalcó que está a favor del respeto de la diversidad.

“Nos vamos a sentar a escucharlos, a conversar, pero como digo, igual hay intereses particulares y hay finalidades públicas. Mi visión como ministra en este momento es dialogar, comencemos a dialogar y bajemos los ánimos crispados porque los que pierden son nuestros estudiantes", declaró en diálogo con Canal N.

Asimismo, señaló ser la ministra de todos los peruanos y, por tanto, que su prioridad es garantizar una educación de calidad. "Yo soy la ministra de todos los peruanos, no soy la ministra de la educación pública, no soy la ministra de la eduación privada. Soy la ministra que tiene que buscar que la educación sea de calidad para todos", remarcó.

Al ser consultada sobre si estaba a favor del matrimonio homosexual, la titular del Ministerio de Educación (Minedu) dijo ser respetuosa de todo tipo de diversidad. “Yo misma soy bilingüe, soy quechuahablante. Yo he venido a Lima muy chica y he vivido la discriminación por ser quechuahablante. Entonces, desde ahí, yo tengo una posición a la no discriminación por mi propia historia de vida”, añadió.

Finalmente, la ministra Flor Pablo manifestó estar a favor del aborto solo si es terapéutico porque es para salvar la vida de la madre y, además, está reguladodo en las normas de nuestro país.