Tráfico de tierras sería el móvil de crimen del “Chino Julca”

Las investigaciones de la Policía en torno al asesinato del cantante de música chicha, Roger Aníbal Julca Hoyos, conducirían a que el móvil del horrendo crimen sería por un tráfico de tierras en el cual habría estado implicado el fallecido.

Según fuentes policiales y de acuerdo a versiones de testigos, el sicario que le descerrajó ocho balazos tendría el apelativo de “Ander” y pertenece a la banda “Los Canallas de La Esperanza”.

“Chino Julca” fue abatido el sábado último por dos hampones en motocicleta cuando lavaba su automóvil en la puerta de su casa ubicada en la manzana 8 lote 8 del sector Indoamérica, en el distrito de La Esperanza.

Al escuchar los disparos, su esposa Leila Saldaña salió a ver qué ocurría y lo encontró tirado en la pista en medio de un charco de sangre. Lo llevaron al Hospital Regional

Docente de Trujillo (HRDT), pero el médico solo se limitó a certificar que llegó cadáver.

Los proyectiles en la cara y el tórax afectaron órganos vitales que le provocaron una abundante hemorragia de sangre.

“El Chino Julca” fue un personaje muy polémico debido a que muchas de sus canciones las dedicaba a miembros del hampa. Incluso, obtuvo mayor fama con su grupo “Astros de la Cumbia”, cuando le cantó a Freddy Rodríguez Arce (a) “Freddy Platanero” en su velorio tras ser abatido por la Policía en octubre de 2008.

Hablan sus familiares

Justamente el hermano del cantante, Leoncio Julca, manifestó que él no pertenecía a ninguna banda criminal. “Él iba a donde lo contrataban. Él no sabía qué clase de persona era el que lo contrataba”, dijo en tono enfático Leoncio, quien agregó que la noticia de su asesinato le cayó como un baldazo de agua fría. “Yo no sé el motivo por el cual han matado a mi hermano”, anotó.

Por su parte, la viuda lo recordó como buen padre y esposo. “Deja tres hijos, dos de ellos mayores de edad que están cumpliendo servicio militar”, aseveró Leila Saldaña, quien refirió que su marido había servido en el cuartel de Chocope.

En tanto, Nilo Segura, propietario del grupo “Biochips”, manifestó que compartió escenarios con “el Chino Julca” cerca de cinco años seguidos en Trujillo, Chimbote y la sierra liberteña.