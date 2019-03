Gamarra: Joven no habría sido asesinado por disputa de espacio [VIDEO]

Un joven de 25 años de edad, que trabajaba como vendedor ambulante, murió acuchillado el 16 de febrero en el emporio comercial de Gamarra. En un principio se informó que el asesinato habría ocurrido por una disputa de espacios en la vía pública; no obstante, de acuerdo a lo investigado por la Policía esto no fue así.

‘‘Estaba trabajando en mi puesto y pasó por un lado y se me quedó viendo (haciendo referencia a la víctima). Me lanzó un pantalón a la cara. En eso me fui para adelante y empezamos a pelear. Nos empujamos y se cayó el cuchillo. Él lo agarró y me pegó, y en el forcejeo se le cayó y lo agarré yo. Lo que hice fue tomarlo y alzar el brazo donde estaba él y no vi si le pegué o no. Ahí se metió la gente’’, relató José Viscaya Rosa, el sujeto de 21 años de edad que asesinó a Iván José Mendoza Arteaga en el emporio comercial, ubicado en el distrito de La Victoria.

Sin embargo, el inicio de esta pelea no fue en Gamarra, como se pensó al comienzo, sino en Venezuela, su país natal. De acuerdo al coronel PNP Marco del Águila, jefe del escuadrón de homicidios de la Dirincri, tanto el agresor, su hermano y la víctima, tenían antecedentes ‘‘por patrimonio y tenencia de armas’’. Entre ellos existía una rivalidad que comenzó cuando eran adolescentes y vivían en Venezuela. Estos cayeron detenidos y solo José Viscaya Rosa fue encarcelado, lo que le hizo pensar que Mendoza tenía la culpa. Desde ese momento habría comenzado la confrontación.