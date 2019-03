Gamarra: ambulantes piden a George Forsyth que les permita seguir vendiendo en las calles [VIDEO]

Un grupo de ambulantes aseguró estar dispuesto a seguir trabajando en las calles del emporio comercial de Gamarra, pese a los tres días de cierre como medida del municipio de La Victoria contra el comercio informal.

Gamarra, ubicado en el corazón de La Victoria, permaneció enrejado y sin ambulantes en los últimos tres días en cumplimiento de la ordenanza municipal N° 298 que prohíbe el comercio ambulatorio.

Con prendas de vestir en mano, los vendedores pidieron al alcalde George Forsyth que se les permita seguir trabajando en las calles de Gamarra pues lo hacen para mantener a sus familias. Ellos se ubicaron en el cruce de los jirones Agustín Gamarra e Hipólito Unanue para vender prendas de vestir tras la apertura del emporio comercial.

“Yo no tengo ningún problema con que me pongan multa pero, por mantener a mi familia, vamos a seguir trabajando aquí”, dijo uno de los comerciantes en un informe de TV Perú. Según explicó, ellos no se han formalizado debido a que los puestos ofrecidos por el municipio se encuentran en zonas altas de edificios donde no llegan clientes.

La Municipalidad de La Victoria anunció una serie de medidas para mantener el orden en Gamarra. Es así que se multará con una UIT (S/2,100) a los que insistan en vender productos en la calle y con 4 UIT (S/16,800) a las galerías que permitan, promuevan, faciliten la venta ambulatoria.

Por otro lado, luego de tres días de cierre, se supo que un contingente policial permanecerá durante dos meses.