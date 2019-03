Esposa de Cáceres Llica amenaza denunciar a periodistas de Arequipa

Jenniffer Neira, esposa del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, tras presidir el izamiento del pabellón nacional, anunció que iniciará acciones legales en contra de los medios de comunicación que publicaron mensajes de texto donde presuntamente era víctima de agresión de parte de su ahora esposo Elmer Cáceres.

La información fue divulgada el último viernes en diferentes medios de comunicación. En las publicaciones se muestran un documento notarial que confirmaría maltratos y amenazas de muerte de quien ahora es su esposo, el gobernador Elmer Cáceres. Se enviaron entre 2013 y 2014.

Ayer, la primera dama regional deslindó que haya puesto alguna denuncia en contra de su actual esposo. Pidió a los medios de comunicación que investiguen la información que piensan publicar pues estas no serían ciertas. " Realmente si me siento indignada. Debe cerciorarse la información que les llega y verificar que es verdad, están atentando contra mi dignidad y mi vida íntima. Pido más respeto a mí y a mi familia. Actualmente mi familia es muy consolidada y fortalecida con el respeto de mi esposo”, aseguró.

Neira, no dio más declaraciones, debido a que un cordón humano evitó que continúe hablando y la llevó al estrado junto al gobernador.

Guardan silencio

Al término de la actividad, Cáceres Llica junto a su esposa subieron a su vehículo rodeados por su seguridad, evitaron dar declaraciones sobre la denuncia. Sus allegados impidieron que los periodistas se acerquen a la pareja. Incluso hubo empujones.

Entre las personas que acompañaron al gobernador y su esposa, estuvo la gerenta de Desarrollo Social de la región, Celina del Carpio. Ella fue vista por varios periodistas cuando empujaba a una comunicadora, porque esta quería entrevistar a la pareja regional.

"A mí me empujaron", señaló en su defensa cuando se le consultó sobre su actuar.

Cuando se le preguntó a Celina del Carpio su opinión sobre la denuncia a Cáceres, evitó responder. Se limitó a decir: "¡La prensa me está acosando, no me deja caminar!". Asimismo un grupo de personas que acompañaban a Del Carpio indicaron que los medios de comunicación eran amarillistas y que fueron comprados.

Celina del Carpio, el pasado viernes, también evitó hablar sobre el tema. Se limitó a decir que hablaría del tema el 25 de noviembre, Día Contra la Violencia hacia la Mujer.

Se debe exclarecer los hechos

El defensor del pueblo Angel María Marique pidió a las autoridades que ante cualquier cuestionamiento o denuncia, ellos tienen el deber de esclarecerlos. Ello para evitar confusión y perder legitimidad ante la población. "Las autoridades políticas tienen que informar, es lo que se hace en una sociedad democrática", señaló.

Sobre el silencio de Cáceres, sostuvo que la autoridad debe informar lo que se está haciendo y en que se está invirtiendo los recursos. "La cultura del silencio y secretismo lo que provoca es confusión y se pierde la confianza de la población".

Agregó que es muy reciente hacer evaluaciones a los gobiernos regionales y locales, pero espera que se presenten las propuestas y planes a la ciudadanía.