Educación: ¿Cómo estudiar en la Universidad de Harvard?

La Universidad de Harvard en Estados Unidos es una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial. Su prestigio se debe a que por sus aulas han pasado grandes personajes como Barack Obama, Bill Gates y 45 ganadores del Premio Nobel, motivo suficiente para que muchas personas sueñen con estudiar en dicha casa de estudios.

El proceso de admisión es largo, pues incluye evaluaciones de excelencia académica, capacidades personales y otros requerimientos para pertenecer a la Universidad de Harvard, institución que también otorga becas de acuerdo a una evaluación socioeconómica.

¿Te gustaría estudiar en Harvard? Aquí te explicamos los requisitos y todo lo que debes saber para lograr una vacante en la Universidad de Harvard en Estados Unidos.

Requisitos para estudiar en Harvard

Las personas que deseen postular a la Universidad de Harvard deben presentar los siguientes requisitos:

- Solicitud común, de coalición o solicitud universal de colegio. Puedes encontrar los formularios en: http://www.commonapp.org/ , https://www.universalcollegeapp.com/ y http://coalitionapp.org/ .

- Preguntas de la Universidad de Harvard para las diferentes solicitudes.

- Voucher de pago de 75 dólares.

- Calificaciones obtenidas en las pruebas SAT o ACT (exámenes oficiales de ingreso)

Para estudiar en Harvard deben adjuntar los siguientes documentos de acuerdo a la modalidad de ingreso.

Postulantes de primer año

- 2 e xámenes de materia SAT (recomendado, excepto en el caso de dificultades financieras)

- Informe de la escuela y transcripción de la escuela secundaria

- Informe del maestro (2)

- Informe de medio año escolar

- Informe final de la escuela

Por traslado

- 2 e xámenes de materia SAT.

- Opcional: AP u otros resultados del examen

- Informes de Colegio / Decano

- Transcripción de la universidad

- Recomendación del instructor universitario (2)

- Transcripción de preparatoria

Universitarios visitantes

Esta modalidad aplica para aquellos estudiantes universitarios provenientes de otra institución que buscan estudiar en Harvard por un semestre o un año. Los requisitos adicionales que Harvard solicita son:

- Aplicación VUS

- Prueba TOEFL (si su idioma nativo no es el inglés)

- Opcional: ACT o SAT (con o sin escritura)

- Carta de Permiso del Decano

- Recomendación de la Facultad (2)

- Hoja de vida (CV)

- Transcripción oficial de la escuela secundaria

- Transcripción oficial de la universidad

Peruanos en Harvard.

Idioma inglés para ingresar a Harvard

El examen de inglés como idioma extranjero (TOEFL) u otros exámenes de suficiencia nos son requisitos obligatorios para aplicar a una vacante, pero se recomienda que el alumno tenga un buen conocimiento de este, es decir, capacidad de entender y expresarse de forma rápida y clara.

Entrevistas para la Universidad de Harvard

Para estudiar en Harvard no es necesario una entrevista personal, pues esta no interfiere en la candidatura; sin embargo, es recomendable realizarla. En el caso de que no haya un entrevistador disponible, esta se puede omitir.

Becas para Harvard

La Universidad de Harvard tiene políticas de ayuda financiera que son iguales para todos los postulantes, independientemente de su nacionalidad o ciudadanía. Acceder a una beca es fácil, pues según cifras difundidas por Harvard, el 70 % de sus estudiantes reciben ayuda económica, algunos incluso obtienen becas completas.

Para mayor información puedes ingresar a https://college.harvard.edu/informacion-en-espanol .