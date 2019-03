Exconsejeros investigados por suspender evaluación docente

José Víctor Salcedo

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq, en Cusco, amplió la investigación preparatoria en contra de los 17 exconsejeros regionales cusqueños por haber aprobado por unanimidad la ordenanza regional N° 126 - 2017. Esto por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Con esa norma, que se publicó el 22 de setiembre de aquel año, los legisladores suspendieron la aplicación de la evaluación de desempeño docente en toda la región mientras no se cumpla con una adecuada capacitación a los profesores.

Esa norma se dictó dejando en claro que no habrá evaluación alguna mientras el gobierno no desarrolle un proceso de capacitación, tal como se comprometió el Ministerio de Educación en la mesa de diálogo con los docentes del Sute Regional Cusco y de otras regiones, tras la huelga indefinida de casi tres meses del 2017. No obstante, según la Procuraduría del Ministerio de Educación (Minedu), la medida está en contra de la política educativa nacional y, por ende, los exlegisladores se excedieron en sus funciones.

Los denunciados son: Mausauri Huaranca, Alaín Alanoca, Anabel Alccamari, Lizardo Ángeles, Liliana Bustamante, Melitón Callo Quispe y Brizeida Carrasco. También Melitón Callo, Alex Curi, Kely Farfán, Jaime Gamarra, Abel Paucarmaita, Walter Silva, Guillermo Torres, Nicanor Umiyauri, Marisol Paz y Roger Capatinta.

También está denunciado el secretario general del casi extinto Sute Regional, Ernesto Meza Tica, y el secretario técnico del Consejo Regional de aquel entonces, Paul Ccatuari Callo. Todos ellos deberán rendir su manifestación hasta el 14 de marzo.

El exconsejero regional de Paucartambo, Víctor Vargas Santander, sostuvo que se trata de una denuncia sin fundamento, porque sólo cumplieron su función legislativa. Explicó que la evaluación de desempeño se suspendió en mérito a la autonomía de los gobiernos regionales.ϖ