Ica: niña de 13 años falleció luego de dar a luz en hospital de Pisco

El pasado martes, una niña de 13 años falleció luego de dar a luz en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, en Ica. La menor cumplió los nueve meses de embarazo; sin embargo, habría presentado un problema en el proceso. Se le practicó una cesárea en el nosocomio y, al complicarse su estado de salud, fue trasladada al Hospital Regional de Ica.

Este último nosocomio informó que la paciente ingresó el sábado 23 de febrero con diagnóstico de puerpera post cesareada más coma neurológico. "Ingresando a UCI Pediátrico de nuestra institución, donde se le diagnóstica muerte encefálica, recibiendo en todo momento el soporte hemodinámico y tratamientos de acuerdo a protocolos establecidos, teniendo una evolución desfavorable que culminó con el fallecimiento", se lee en el comunicado del establecimiento de salud.

Los familiares dijeron a un medio local que se trataría de una negligencia médica. Lo cierto es que los especialistas consideran de alto riesgo un embarazo en niñas y adolescentes.

Al respecto, Promsex señaló que "los embarazos de niñas menores de 14 años son producto de una violación sexual. El aborto terapéutico debió brindarse a la víctima de manera oportuna".

El mismo día en que falleció la menor, el ministro de Justicia Vicente Zeballos, en nombre del Estado peruano, ofreció disculpas públicas a K.L, a quien se le negó el aborto terapéutico hace 18 años a pesar de que iba dar a luz a un feto anencefálico (sin cerebro). La víctima tenía 17 años cuando quedó embarazada. El bebé nació y, a los cuatro días, falleció.

"Que esta sea oportunidad para dirigirme a K.L, ciudadana peruana. Y me permito a nombre del Estado que represento, expresarle disculpas públicas por un Estado renuente a cumplir sus responsabilidades, por no actuar, por no defenderte, ayer niña y hoy mujer”, agregó el titular de Justicia en una ceremonia realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En su discurso, el ministro Zeballos también pidió a la ministra de Salud, Zulema Tomás, que se revise el nivel de implementación de la Guía Técnica para la atención del aborto terapéutico.