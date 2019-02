Una intervención policial de rutina que terminó en tragedia

Dos suboficiales de tercera recién egresados de la escuela de la Policía son investigados por la muerte del taxista Miguel Ángel Oré Soldevilla (31), quien fue acribillado cerca de su casa la madrugada del 19 de febrero.

Miguel recibió 4 balazos en la espalda mientras se encontraba al volante de su auto de placa BBX-257, en el cruce de las avenidas Ingenieros con Republicana, en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con la versión de los efectivos PNP Edson Alvarado Valle (22) y Jorge Casas Villegas (21), quienes realizaban patrullaje a bordo de la unidad PL-20633 de la comisaría de Santa Elizabeth, Oré realizaba maniobras temerarias y a excesiva velocidad.

Aseguran que le indicaron detenerse, pero Oré no acató la orden, por lo que lo siguieron varias cuadras hasta llegar a las rejas de la calle Ingenieros, donde trató de dar vuelta. Ahí notaron que se alistaba a embestirlos, por lo que le dispararon y ocasionaron la muerte.

"Pedí ayuda al policía"

Sin embargo, para los deudos de Miguel, la versión de los policías no es cierta, pues los agentes habrían sabido que el taxista había bebido. "Además, que no estaba armado ni era un delincuente porque conversaron con su padre en el frontis de una discoteca a donde había ido don Diómedes para hablar con Miguel y convencerlo de ir a casa y guardar el auto".

"El policía nos vio hablando y luego se me acercó. Me preguntó si me había robado algo y le dije que no, que era mi hijo y que había tomado. Le supliqué al policía que lo siga, que no deje que se mate, pero al final hizo lo contrario", recuerda con dolor don Diómedes Oré tras visitar la tumba del mayor de sus tres hijos, quien fue enterrado el último jueves en el cementerio Padre Eterno, en El Agustino.

Otros familiares rechazan la versión de que Miguel Ángel pusiera en riesgo la vida de los agentes, pues el auto que manejaba estaba de espaldas al patrullero en todo momento.

"Los disparos fueron realizados de atrás hacia adelante. Esa es la verdad", señalan.

"Sí sabían que no era un delincuente y no tenía un arma, ¿por qué lo mataron? Le hubieran dado al carro, a las llantas, pero le dispararon a él por la espalda y luego lo remataron", señala con dolor e impotencia su joven esposa Ana Gabriela Quispe Chira.

Robaron su celular

Un detalle que ha indignado aún más a los deudos, es que en un video grabado por un vecino se aprecia a uno de los policías abriendo la puerta del taxi y sacando algo. "Era su celular que ha desaparecido", dijeron. ❖

Miguel era sobrino de mártir policial