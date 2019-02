El drama de las familias de los desaparecidos en Velille

Cada día que pasa, la desesperación y angustia se acrecienta en los familiares de los ocho pasajeros desaparecidos en el río Velille, Chumbivilcas (Cusco). El pasado jueves en la madrugada, una camioneta rural, repleta de pasajeros, cayó al torrentoso caudal. El saldo, seis víctimas rescatadas en condición de cadáveres y apenas un sobreviviente. Un accidente que enluta familias arequipeñas y cusqueñas.

Pendientes a todo

La tarde del último sábado, el rumor de la ubicación del cuerpo de un varón a varios kilómetros de donde ocurrió el fatídico accidente hizo movilizar a las brigadas de rescate, voluntarios y familiares de las víctimas que guardaban las esperanzas de recuperar el séptimo cuerpo. Finalmente, se trató de una falsa alarma.

En la lista de víctimas no halladas se encuentra el joven abogado Renzo Huamaní (28), excandidato a la alcaldía del distrito El Pedregal, provincia arequipeña de Caylloma. El profesional retornaba a su natal Arequipa luego de una reunión de trabajo en Challhuahuacho (Apurímac). Su familia denuncia que la empresa de transportes Anderhs Express no se hace responsable de lo acontecido, indiferentes ante el dolor que ellos causaron. “Se requiere personal especializado. Agradecemos a los voluntarios y población de Velille y otros distritos que hacen todo el esfuerzo; no obstante, no son especialistas, corren el peligro de ser arrastrados por el río”, citó Lilian Menacho, amiga del pasajero.

Con el abogado viajaba también el arquitecto Yoni Orozco (46), quien deja a tres pequeños en la orfandad. Su esposa, madre y hermanos se encuentran en Velille a la espera de rescatar el cuerpo. “Pedimos la presencia de buzos de la Marina y un helicóptero que ayuden a ubicar a nuestro familiar”, citó su sobrino Fermín Méndez.

La mañana de ayer, las labores de búsqueda contaron con la participación del reconocido rescatista Eloy Cacya Cárdenas, que acompañado de otros dos guías de alta montaña, organizaron las actividades sin una respuesta positiva hasta el cierre de la presente edición, pues la lluvia se ha convertido en un gran obstáculo para la peligrosa tarea.

La esposa de Yuri Ciprian, un padre de familia natural de Espinar pero radicado en Arequipa, imploró al gobierno nacional que se envíe grupos de salvataje y se disponga de un helicóptero para acelerar la búsqueda. "Lo único que queremos es que nos pongan atención, queremos los cuerpos para poder velarlos y sepultarlos", citó la acongojada mujer, que perdió toda esperanza de hallar a su esposo con vida.

Ayer, familiares de las víctimas desaparecidas realizaron una vigilia en las afueras de la Catedral de Arequipa para llamar la atención de las autoridades nacionales. ❖

Estrategia de búsqueda de Eloy Cacya

El conocido rescatista de alta montaña, Eloy Cacya Cárdenas, y su equipo realizaron una inspección por las riberas del Velille para poner en marcha la estrategia de búsqueda que emprenderán hoy a partir de las 06.00 horas.

"Tenemos que dividirnos en grupos para evitar la duplicidad de funciones, debemos estar bien coordinados", citó el hombre responsable en hallar el cuerpo de Ciro Castillo.

Cacya afirmó que al tratarse de varios cuerpos, es imposible que se encuentren juntos y que las lluvias son el principal impedimento para las labores. Piensa recorrer 3 kilómetros río abajo en el primer día.