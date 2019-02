“No vamos a tener los huaicos o desastres que hemos tenido en el 2017”

El especialista en temas de meteorología Abraham Levy explica la magnitud del fenómeno El Niño que estamos experimentando en el país.

¿A qué nos estamos enfrentando este año?

Lo que tenemos hoy es un evento de El Niño. Esta mañana (ayer) la NOA en Washington ha declarado que también en el océano, no solo en la costa del Perú, hay un Niño configurado de magnitud débil, el más débil de los débiles.

¿En qué se diferencia esto de lo que vimos en el 2017?

En febrero del 2017 hubo aguas muy calientes en el mar de Piura, Lambayeque y La Libertad. Frente a toda Sudamérica tuvimos un Océano Pacífico muy caliente, ese es un Niño costero que produce lluvias catastróficas. En febrero de 2019 vemos una cosa bastante menor. Incluso aguas frías han surgido en los últimos 10 días desde el Golfo de Panamá y ya están llegando a la costa de Colombia y de Ecuador hacia el norte del Perú. Si esto sigue avanzando las probabilidades de tener lluvias fuertes en el norte del país durante marzo van a verse disminuidas sustancialmente.

Para dejarlo claro, ¿es posible que ocurra lo mismo que en el 2017?

Ahora tenemos un Niño débil, no vamos a tener los huaicos ni los desastres que hemos tenido en el año 2017, pero eventualmente se van a seguir presentando más desastres, carreteras interrumpidas, lluvias torrenciales, deslizamientos a lo largo del interior del Perú, porque esa es la realidad. Aunque seamos el país más previsor, estamos ubicados en pendientes, entonces, si se pone agua en una pendiente, esta va a fluir...

Que en ciertas zonas haya largos periodos sin huaicos ni fuertes lluvias, no significa que estén libres de que ocurra un desastre...

Mirave es un centro poblado construido enteramente a mitad del río. Hay ríos que bajan una vez al año, otros que bajan una vez cada cinco años y otros una vez cada 20 años. Entonces, si construyo en el río, el río va a bajar y se lleva por completo el pueblo. Un geógrafo puso una nota de un periódico del año 27 que decía que el río se llevó a Mirave. Y ahí está Mirave, una y otra vez se repite. Se les da presupuesto y se roban la plata y se repite lo mismo.

¿Qué es lo que podría pasar en Lima?

¿Qué hay de cierto de que va a llover 50 milímetros?, es falso, 50 milímetros es lo que llueve en ocho años. En Lima seguiremos teniendo estas lluvias estacionales.

¿Esta sensación de calor, aparentemente inusual, tiene que ver con el calentamiento del mar?

Claro, porque todos los que vivimos en la costa del Perú, que es un lugar tan apacible, respiramos aire que viene del Océano Pacífico, la famosa brisa marina. Hoy el mar del Callao está dos grados más caliente. El aire que pasa por esa, llamémosle, 'piscina cálida', se calienta dos grados, entonces, en vez de tener 28 grados, tenemos 30 grados. La mezcla de más humedad con más temperatura sube exponencialmente la sensación térmica. Por eso, algunos días hemos estado con 35 grados de sensación térmica en Lima.

¿Cuál es el pronóstico para los próximos días?

El sol se va a poner sobre Lima y no va a dejar sombra al mediodía este sábado, me parece. El patrón de lluvias tradicional del Perú de verano se va desplazando de sur a norte, entonces, vamos a ir viendo más énfasis de las precipitaciones en el norte de nuestro país, que sumados al calentamiento del mar y como lo ha advertido el Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño, va a exacerbar el nivel de lluvias en el norte, siempre puntualizando que no se trata de modo alguno de lo que se vio en el año 2017, 98 u 83, etc.❧