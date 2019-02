Jorge Muñoz denuncia recibir amenazas por parte de diferentes mafias [VIDEO]

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, denunció que recibe amenazas de distintas mafias criminales que existen en la capital.

“Siempre hay algunos mensajes que me han llegado a través de terceras personas’’, afirmó el burgomaestre en la denuncia. ‘‘Cuídate, no te metas por ahí que no te conviene’’, sería uno de los recados que ha recibido.

Muñoz indicó que su gestión no solo se encuentra preocupada por las mafias de cupo, asaltantes o extorsionadores de comerciantes, sino también por aquellas de los transportistas informales.

“El transporte es otro tema grueso en la capital. Tienes micros, taxis y colectivos informales, gente que se desplaza en las zonas altas de la capital. Encuentras a quienes oponen resistencia, que no se quieren poner a derecho, hay situaciones complejas”, señaló Jorge Muñoz.

Según el informe periodístico presentado por Latina, en el Cercado de Lima existiría una mafia municipal que estaría ayudando a los colectiveros informales.

Para poder mantenerlo, se estaría contando con el apoyo de un ciudadano extranjero, conocido como ‘Chamo Campana’. Él ha sido denunciado por ser la persona que realiza los arreglos con el personal de Fiscalización de la Municipalidad de Lima (MML).

El sujeto está acusado de hacer las coordinaciones correspondientes con los supervisores de Transporte de la MML. Es así como podrían hacer sus operativos contra los colectiveros informales, precisamente en un momento en el que no se encuentren presentes, debido a que habrían sido avisados.

Como respuesta a la denuncia, el hombre dijo lo siguiente: “Yo trabajo tranquilamente, no aviso nada a Fiscalización, no pasa nada. Estoy acá de forma legal”.

No obstante, en otro momento, él fue captado con una radio en su mano y una actitud sospechosa.

Respecto a ello, Jorge Muñoz afirmó que no existirá tolerancia alguna en estos casos y que cualquier trabajador del municipio involucrado en esta clase de irregularidades, será despedido.

“Tolerancia cero, si hay gente involucrada se les va a sacar, porque no podemos darnos el lujo de permitirnos algo de esa naturaleza”, aseguró.