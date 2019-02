Adolescentes empiezan a convivir a los 13 años en medio de desigualdades

En el Perú, hay adolescentes que empiezan la convivencia desde los 13 años. La mayoría son mujeres que viven en condición de pobreza y dejan su hogar a la espera de mejores condiciones de vida. Sus parejas, en algunos casos, les prometen protección, alimentación, estudios y otras necesidades que su familia no podría cubrir; sin embargo, terminan en una situación similar a la de antes: sin oportunidades.

Así lo revelan los resultados preliminares del estudio cualitativo "Matrimonio, convivencia y paternidad temprana en Perú, Etiopía, India y Zambia" (YMAPS, por sus siglas en inglés), para el cual se entrevistó a 34 adolescentes peruanos (28 mujeres y 6 hombres) de Villa María del Triunfo (Lima), Sullana (Piura) y Pangoa (Junín).

Estos distritos fueron elegidos porque reportan el mayor número de jóvenes que experimentaron la convivencia o maternidad temprana en el estudio global 'Niños del Milenio', el cual hace un seguimiento al desarrollo de más de 3 mil niños desde el 2002. Ambas investigaciones en el Perú están a cargo de Grade(Grupo de Análisis para el Desarrollo).

La mitad de los entrevistados comenzó la convivencia antes de los 18 años, muchas son mujeres que abandonaron los estudios, vivieron relaciones opresivas con sus padres, y, luego de mudarse junto a sus parejas, quedaron embarazadas. "Durante esta convivencia, hay una reproducción de roles de género tradicionales: el hombre cumple el rol proveedor y la mujer tiene que quedarse en el hogar para ser la cuidadora de la pareja y, luego de ser madre, la de los hijos. Tiene una capacidad muy limitada en el hogar. Solo se dedican a cuestiones domésticas pequeñas. Los hombres son los que toman las decisiones 'importantes', según dicen", explica Vanessa Rojas, investigadora adjunta en Grade y coordinadora del componente cualitativo del estudio 'Niños del Milenio'.

Este es el caso de 'Yolanda', hoy de 24 años, cuyo violento padre la obligó a abandonar el colegio en cuarto de media porque "igual se iría con un hombre". Así, a los 16 años, comenzó a convivir con su pareja, quien le prometió que recibirá educación superior. Pero nada de eso pasó. "No puedo estudiar, no puedo salir sola, tener celular, ni ver a mi familia", dijo la joven a los investigadores en Sullana. Por ahora solo quiere cuidar a sus dos hijos. Hacia el futuro, le gustaría culminar sus estudios, pero para eso –dice– deberá separarse de él. 'Yolanda' no tiene recursos económicos, ni redes familiares. Se siente sola.

hasta 10 años mayores

En cada distrito estudiado, por lo menos había dos casos de inicio de convivencia entre los 13 y 14 años. Lo más común es que esto se dé entre los 15 y 17.

En Pangoa (área rural), la condición de pobreza de las menores y el abandono de sus estudios básicos las empuja a vivir con jóvenes mayores hasta por 10 años. Luego quedan embarazadas y se convierten, además, en las más vulnerables ante la violencia física.

Tanto en este distrito como en Sullana hay más casos de menores que dejan la escuela. En Lima, en cambio, la convivencia se da más tarde, entre los 18 y 19 años, y el embarazo es una de las causas.

educación sexual

Ante ello, el estudio destaca la urgencia de implementar un plan de educación sexual con enfoque de género en los niveles de educación básica. "Ninguno de nuestros casos reporta haberse cuidado antes de su primer embarazo", explica Vanessa Rojas, de Grade.

En esa línea, la Adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña, exhorta al Estado a implementar el plan de prevención de embarazo adolescente. "Si bien existe libertad sexual adolescente a partir de los 14 años con consentimiento, hay que garantizar que se prevenga el embarazo. Las cifras no se mueven desde los últimos 10 años y se concentra en la población adolescente de la selva". Queda mucho por hacer. ❧

Defensoría del Pueblo solicita garantizar consejería a menores