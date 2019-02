Reclama justicia por su esposo sentenciado por abusar de una menor en Chimbote

Yesenia Pilar Almeda Acosta defendió en conferencia de prensa la inocencia de su esposo Javier Mercedes Centurión, sentenciado a ocho años de cárcel efectiva, por abusar sexualmente de una adolescente de 15 años, con leve retardo mental en Chimbote.

“A mi esposo le dictan nueve meses de prisión preventiva y luego lo amplían a cuatro meses más para las investigaciones, supuestamente, porque dicen no tiene arraigo familiar, cuando se ha precisado un domicilio conocido, igual su negocio, ubicado en la cuadra ocho del jirón José Olaya. Y ahora lo han sentenciado a ocho años de cárcel, lo cual es completamente injusto”, declaró con lágrimas.

Yesenia Almeda dijo que el Poder Judicial tiene los documentos del médico legista y otras pruebas científicas practicadas a la menor que corroboran la inocencia de su esposo, quien sostiene nunca haber cometido este acto contra la menor.

“Hay testigos que vieron cuando a mi esposo le hicieron bajar del tico el día 31 de octubre del 2017, cuando supuestamente se cometió el delito. A él lo golpearon, se enseñaron con él, pero estos hechos no fueron tomados en cuenta en su declaración, solo lo acusaron de abusar de la menor en una bodega donde vendían licor. Javier se mostró sorprendido y no entendía lo que ocurría, hasta después de escuchar las acusaciones. Pero en los resultados del médico legista del examen realizado a la menor arrojó negativo, además no presentó ningún hematoma porque no hubo el supuesto forcejeo. Todo fue un invento para perjudicar a mi esposo para pedirle dinero”, mencionó.

La esposa de Javier Mercedes sostiene que él habría sido víctima de una trampa “ya que, en la etapa de conciliación, la parte denunciante pidió 12 mil soles y cuatro años de pena efectiva, algo que la parte demanda no aceptó porque eso sería corroborar su culpa. Ahora lo que pido a los jueces de la Sala de Apelaciones que revisen bien las pruebas y hagan justicia con mi esposo porque sé que no cometió ningún delito”.