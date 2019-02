“Si no hay especialistas no se construirán más hospitales”

Edgar Jara. Cajamarca

La Ministra de Salud, Zulema Tomás Gonzáles, anunció que el Estado no volverá a construir más hospitales, si antes no se asegura que cuente con los especialistas necesarios, para que no se conviertan en “elefantes blancos”.

Tomás justificó su concepto porque hay una gran brecha de recursos humanos en especialistas, “no solamente en el Perú, es una problemática de Latinoamérica, no hay especialistas, tenemos que ser muy cuidadosos y perseverantes, tener que meditar muy bien cuando hablemos de inversión y construcción, no queremos tener elefantes blancos, no podemos construir hospitales y centros de salud, si nos falta especialistas, les pido por favor, que definitivamente el Ministerio de Salud (Minsa), va a cumplir su rol fundamental que es la asistencia técnica con todo el equipo y me van a ver en Cajamarca, en Bambamarca, Cajabamba, voy a visitar con ustedes los centros de salud, construyamos realmente lo necesario, sobre todo si necesitamos remodelación, no podemos estar haciendo hospitales, porque no hay especialistas, salvo que el hospital se esté cayendo, ahí sí”, dijo al dirigirse a un buen número de alcaldes de Cajamarca.

Debemos pensar siempre, agregó, en dos entes principales, sin vida no se puede avanzar, sin salud ni educación, no se puede avanzar, los invoco señores alcaldes a cada uno de ustedes, que están muy involucrados en el tema de salud, así como el gobernador, a tener que trabajar articuladamente: Estado, la gobernación, el gobierno local.

La titular del sector ofreció a los burgomaestres que van a tener del Minsa toda la asistencia técnica, de la Dirección General de Inversiones, del SIS (Seguro Integral de Salud), de Estrategias, los técnicos van a bajar a ser el soporte de ellos, porque muchas veces han ido a tocar las puertas como ella, porque también es usuaria, y la verdad que ahora el ministerio tiene que cumplir el deber que le toca: la asistencia técnica.

La ministra de Salud anunció que la tercera semana de febrero un equipo del Minsa visitará Bambamarca para atender integralmente a los afectados por la contaminación, priorizando en la primera etapa a los más vulnerables (niños, jóvenes y adultos mayores).

Esto como medida inmediata en tanto se implementa el plan de contingencia 2019-2021, para atender a las personas afectadas por la contaminación, elaborado y aprobado en Cajamarca a fines de enero por el personal del MINSA, Gore y Diresa.

Tomás reveló que para la provincia de Hualgayoc, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió 12 millones de soles para el presente año, a través de recursos ordinarios y SIS. En la reunión realizada en el auditórium de la Municipalidad Distrital de Bambamarca, la funcionaria también se comprometió a apoyar con más de dos millones para el expediente técnico del nuevo hospital de Bambamarca. En la reunión también participaron el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano y el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén.