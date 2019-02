Trabajadores despedidos del municipio de Chosica exigen el pago de su sueldo [VIDEO]

Decenas de trabajadores despedidos de la Municipalidad de Chosica, realizaron un plantón en el interior de la comuna, para exigir el pago de sus remuneraciones atrasadas, vacaciones truncas y la liquidación que le corresponde por los años de servicios.

Los trabajadores retirados por el nuevo alcalde de Chosica, Victor Castillo Sanchez, aseguraron que algunos tienen más de 20 años en sus puestos y que su despido es arbitrario, exigieron el sueldo de enero y su liquidación.

"Estamos exigiendo nuestro derecho de pago, hemos trabajado en el mes de enero y no estamos en la planilla. Queremos que se nos reconozca los años de servicio. Nosotros somos trabajadores, no somos políticos, no nos pueden despedir porque no ayudamos en tu campaña, esto fue arbitrario", declaró un trabajador.

El personal retirado trabajó por años con el antiguo alcalde de Chosica, Luis Bueno, quien fue autoridad del distrito desde 1993 hasta el 2018.