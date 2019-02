Surquillo: Mujer denuncia el maltrato de su mascota al interior de una veterinaria

Una mujer denunció el maltrato de su mascota al interior de una veterinaria ubicada en el distrito de Surquillo. La dueña narró cómo el personal de la veterinaria KokoVet confundió los tickets de atención y le dio a su pequeña perrita un servicio ella que no solicitó. El hecho ocurrió el pasado 28 de enero.

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso la mujer, se observa la forma cómo Sebastián Gómez Rondón, maltrata al animal que solo fue llevado para realizársele un corte de pelo.

“La llevé a cortarle el pelo pero me la entregaron con la vista izquierda dañada y con un coágulo gigante. Lo que me dijeron es que se ahorcó con el collar, luego que porque estaba nerviosa. Hasta ahora no me han dado razones de lo que ocurrió pero llegaremos con los responsables de esta negligencia hasta que sean sancionados”, dijo preocupada la dueña de la mascota identificada como Nelly del Río.

La dueña afirmó que tras llevar a su mascota a otro centro de veterinario, los médicos pudieron constatar el maltrato.

Al parecer, Rondón sería el responsable del hecho que ha dejado a la mascota con el ojo golpeado y con un aparente cambio de conducta. La joven pidió al alcalde de Surquillo que se tomen las medidas por este caso de maltrato animal.