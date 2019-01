Apurímac: Sobreviviente de boda contó que vivió una pesadilla [VIDEO]

Sobrevivió para contarlo. Juan Torres Cárdenas, una de las víctimas del fatídico accidente ocurrido el último domingo en Apurímac, reveló cómo fueron los trágicos momentos que vivió luego de que su pierna quedara atrapada bajo los escombros de una columna del hotel Alhambra dónde se celebraba una boda.

"La ceremonia ya había acabado, estábamos en plena celebración de la unión de los esposos. Fue un momento inesperado que cae todo el techo", dijo el joven angustiado tras el accidente.

"Nadie esperaba que se venía todo encima. Yo estaba sentado y de un momento a otro veo que la columna de construcción venía hacia mí. Yo esquivé, me raspó toda la columna pero me cogió en la pierna del impulso. Tengo una fractura", explicó Cárdenas, quien fue rescatado por su hermana pese a que esta ya había huido del lugar.

"Una pesadilla que no sé cómo contarlo. No sé cómo me ha sacado mi hermana, que hizo el esfuerzo para pedir ayuda [...] agradezco a los bomberos que estaban ahí", dijo Juan Torres Cárdenas.

Por su parte, Irma, hermana de la víctima, afirma que pensó lo peor cuando no vio a su hermano: "Salimos gateando, pregunté por mis hijos y por mi hermano y tuve que regresar [...] pensé que había perdido la pierna mi hermano".

Como se sabe, el fatídico hecho ocasionó la muerte de 15 personas y dejó heridos a otros 32. Por su parte, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Abancay, en Apurímac ya abrió una investigación preliminar para dar con las causas y responsables del colapso de la estructura.