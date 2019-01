Se han reportado 125 casos de acoso sexual en universidades

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) lleva registrados 125 casos de denuncias de acoso sexual en las universidades del país. Esto en el marco de una supervisión que inició en julio de 2018 y aún continúa en proceso.

Las denuncias realizadas se encuentran siendo evaluadas por la Sunedu de acuerdo a determinados criterios, como la manera en que fueron recibidas por parte de la universidad, las medidas cautelares que se tomaron, los plazos que cada proceso tardó, así como las sanciones que se aplicaron.

“Como en cualquier acto de incumplimiento de la Ley Universitaria y según el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, tras verificar una inacción la universidad está sujeta a un proceso administrativo fiscalizador”, indicó la jefa de Supervisión de la Sunedu, Areli Valencia, a Andina.

Valencia también recordó que un acto de hostigamiento o acoso sexual por parte de un docente es causal de destitución por falta grave en ejercicio de docencia, según indica el artículo 95 de la Ley Universitaria.

Como se recuerda, en julio del 2018, el Ministerio de Educación (Minedu) aprobó los lineamientos para así poder elaborar documentos normativos internos en todas las universidades, ya sean públicas o privadas, para la prevención e intervención en los casos de acoso sexual.

De acuerdo a información brindada por las propias universidades a la Sunedu, fuera de 139 centros de estudio a las que se les pidió datos, 39 aún no cuenta con ninguna clase de reglamento o normal en cuanto a prevención e intervención ante denuncias por hostigamiento sexual.

No obstante, la mayoría de las universidades sí tiene algún protocolo para atender esta clase de casos: el 43% como un documento específico y el 30.9% dentro de un documento más general.

“No hay universidad que pueda decir que no debe regular esto. No hay justificación para no atender estos casos”, indicó Valencia. Ella agregó que las denuncias por acoso sexual no son casos aislados, sino más bien ‘‘un problema sistemático en nuestro ámbito universitario’’.