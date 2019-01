En Arequipa gerente de Autodema fue denunciado por lesiones

El gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Marcelo Córdova Monroy, tiene un historial de denuncias por corrupción y violencia. A la vacancia que sufrió en 2016, cuando fue alcalde de Samuel Pastor (Camaná), por contratar a su cuñada en dicho municipio, se sumaron las denuncias por peculado y negociación incompatible, y luego otro proceso por violencia doméstica que le puso su esposa en febrero del 2018.

Sin embargo, las denuncias en su contra no terminan allí; en agosto de ese mismo año, el ciudadano Nicolás López Cuba denunció a Córdova por el delito de lesiones dolosas.

La República conversó con López Cuba, quien ratificó su denuncia y, además, aseveró que, cuando se acercó a la fiscalía para ver como iba el caso, no se había avanzado nada: "Estoy preocupado porque, a pesar de que pasó hace varios meses, ni siquiera han citado al señor Córdova Monroy".

Según contó López Cuba y tal como consta en la denuncia hecha el 22 de agosto de 2018, en la Comisaría de Samuel Pastor La Pampa, el ataque de Córdova se dio dos días antes en una fiesta que se organizó en el local Tunays, de los residentes del distrito de Pampacolca (Castilla) que habitan en la zona.

"De pronto, llegó el señor Tito Córdova —como es conocido el funcionario de Autodema en su tierra natal— junto a su esposa. A eso de las tres de la mañana, siento que me agarra por detrás con una mano y, con la otra, me hunde los dedos en los ojos. Me dejó allí lastimado y privado. Luego, cuando fui al centro médico, me tuvieron que operar porque estaba en peligro de perder la vista. Hoy no puedo ver bien", contó López Cuba. Este señaló que el motivo del ataque podría ser que, hace un tiempo atrás, le pidió que le pague un favor político, porque apoyó a Córdova en su campaña a la alcaldía de Samuel Pastor.