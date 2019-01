Lambayeque: desfiguran a extrajera tras defenderse de violación [VIDEO]

La extranjera Daniela Carolina Azuaje (22) fue víctima de dos sujetos que intentaron ultrajarla, pero al no lograr su cometido la desfiguraron con diversos cortes en el rostro en un bar del distrito de José Leonardo Ortiz (departamento de Lambayeque).

La joven, de nacionalidad venezolana, llegó hace una semana a la ciudad. Ha sido víctima del robo de sus pertenencias; y ahora fue atacada sexualmente y agredida con salvajismo.

Desesperada por trabajar aceptó un empleo que le ofrecieron como mesera en un bar de la urbanización Artesanos Independientes.

Contó que estos sujetos que se encontraban en el local bebiendo licor, cuando intentaron sobrepasarse.

El sueldo que recibe lo ahora para poder alquilar un cuarto donde vivir, mientras tanto una vecina le ha brindado auxilio.

La venezolana ahora pide ayuda para curar sus lesiones, además exige a las autoridades que capturen a sus agresores ante el temor de represalias.

“Le pedí a la Policía que los capture, pero sencillamente ellos no hicieron nada y los agresores aún están libres. Pido que me ayuden y que se cumplan las leyes. No porque soy venezolana necesita y estoy sola en éste país, pueden hacer conmigo lo que ellos quieran”, dijo la extranjera.