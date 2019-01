Por fin Gasco “aclara” que no hay venezolanos en la municipalidad de Chiclayo

Ysela Vega Huayambal

Chiclayo

Después de 15 días de continuas informaciones en torno a que venezolanos estarían laborando en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), tema que hace algunos días no pudo precisar con certeza y de manera contundente dejando las dudas y las posibilidades del vínculo laboral de extranjeros en la comuna, ayer el alcalde Marcos Gasco Arrobas, ante la presión popular, no tuvo otra opción que asegurar que no existen venezolanos contratados.

El 15 de enero del año en curso, tras la juramentación del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, el burgomaestre informó a los medios de comunicación que no descartaba la contratación de venezolanos si es que cumplían con los requisitos y la meritocracia.

“No descarto, se pueden contratar si están con permisos laborales... Yo no estoy en contra de contratarlos, por supuesto que no”, expresó.

Incluso cuando se le repreguntó si se debía priorizar el trabajo para los lambayecanos, el primer vecino de Chiclayo respondió: “seguro que sí”.

Luego indicó que si dichos ciudadanos cumplen con “los requisitos y la meritocracia que estamos implementando, yo no estaría en desacuerdo. Tenemos que ver todo tipo de aristas, si son buenos por supuesto”.

En ese momento con una expresión dubitativa dijo: “creo que sí”, ante la insistencia de conocer si extranjeros laboran en el ayuntamiento.

¿Cambió de discurso?

¿Pero qué dijo Gasco en una reunión con dirigentes comunales sobre este caso? “También dicen que hay 100 venezolanos que están trabajando en nuestras oficinas o áreas, les quiero decir con absoluta transparencia que no me opondría a que vengan de donde vengan y tengan el perfil adecuado”.

Los abucheos de los asistentes a la reunión que se realizó en el palacio edil no se hicieron esperar, por lo que Gasco alzó la voz para exclamar: “¡Escúchenme por favor, porque estoy haciendo lo que ustedes quieren, trabajo para los chiclayanos, por supuesto que sí!”.