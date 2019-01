Ambulantes de Arequipa piden deportar venezolanos [VIDEO]

La denuncia de agresión que una ambulante hizo en contra de cuatro ciudadanos venezolanos, el último lunes, gestó una serie de protestas en medios de comunicación y redes sociales, donde se convocaba una marcha en contra de los extranjeros.

Las convocatoria se concretó ayer por la mañana, cuando cerca de 150 personas se reunieron en las afueras de Coliseo Arequipa, en la Av. Independencia, convocadas por ambulantes y ciudadanos a través de cuentas de Facebook.

Todos marcharon hasta la Plaza de Armas de Arequipa. A la cabeza estaba la denunciante, Karina Yucra Masco, y Blanca Ticona Marín, quien es presidenta de la Central de Trabajadores Autónomos Ambulantes de Arequipa. Su objetivo era llegar hasta la Prefectura y dejar un memorial exigiendo a las autoridades se deporte a los extranjeros implicados en el presunto caso de agresión contra la ciudadana peruana.

Según la denuncia de Yucra, el lunes por mañana esperaba una combi para vender golosinas en Villalba con puente Grau. Vio cómo un cobrador no dejó subir a una mujer venezolana y escuchó que sus compañeros le decían "patéale la puerta" por no dejarla vender. Yucra contó que les dijo que no tenían derecho a hacer eso y que "si querían patear puertas, que se vayan a su país".

En la denuncia, la mujer dijo que cuatro extranjeros comenzaron a insultarla y amenazarla. Subió a un vehículo y se bajó en la última cuadra de la calle La Merced, pero volvió a encontrarse con los venezolanos, quienes continuaron agrediéndola, según denunció. Fue allí donde intervino la Policía.

Los venezolanos contaron su versión de los hechos y dijeron que fue Yucra quien comenzó a agredirlos e impedir que puedan subir a los buses a vender. Incluso cuando estaban en la última cuadra de la calle La Merced, acusaron a Yucra de bajar de un bus para seguir molestándolos. Esta es la versión que dieron los extranjeros Katiuska Aguayo, Verónica Cequera, Yesimar Mendoza y Rony Vargas, a la policía.

Piden respeto

A su paso por el Centro Histórico, los protestantes arengaban "Venecos abusivos, fuera del país", "Vizcarra, traidor, cierra la frontera". Al llegar a la Plaza de Armas, incluso tiraron banderas de Venezuela hechas de papel y las quemaron. Un joven venezolano que se encontraba cerca a la calle San Francisco tuvo que salir apresurado de esa vía por los reclamos de la población.

Egli Rodríguez, una venezolana que se encontraba en la oficina de la Interpol en la calle San Francisco, dijo que no podían juzgar a todos sus compatriotas de la misma manera, pues la mayoría llegó a este país buscando apoyo y son respetuosos.

Por su parte, Senaida Fernández, dijo que la mayoría de sus compatriotas vienen a trabajar y solo piden respeto y consideración pese a la explotación laboral.

Aprender a vivir juntos

José Luis Vargas - Sociólogo

Lo único que va a generar esto es un clima de mayor enojo y aspereza. Desde hace muchos meses, líderes políticos, de izquierda en su mayoría, han incentivado este sentimiento, acusando a los venezolanos de una serie de desgracias en el país.

Hay responsabilidad por parte de algunos venezolanos, pero somos quienes decidimos dar el hospedaje y nos corresponde tratarlos de la mejor manera. A la violencia que podrían generar los venezolanos no podríamos contestar con violencia. Esa lógica con la que actuamos en los 80 fue desastrosa.

Debemos trabajar en políticas públicas que nos ayuden a sortear y llevar bien este fenómeno. En pleno siglo XXI no podemos actuar como en los años 30 o 40, cuando se tenía ese tipo de reacción con compatriotas provincianos que llegaban a Lima, cuando se discutía en el Congreso cómo expulsarlos. Más que violencia, nos toca aprender a vivir juntos.