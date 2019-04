Alumnos de colegio Jean Le Boulch componen rap contra la corrupción

“¿Dónde están los valores? / Aquí sólo se hacen favores / A cambio de unos billetes/ La justicia se va al retrete”, dice el pegajoso estribillo del rap “¿Hasta cuándo?”, cuyo contenido cuestiona los recientes escándalos de corrupción que sacuden la política y la justicia.

Pero el tema no corresponde a un grupo rapero del circuito nacional sino a los alumnos de la asignatura “Fundamentos de Filosofía”, del Tercer Año de Secundaria del colegio Jean Le Boulch.

Evidentemente influidos por los últimos acontecimientos que marcan la agenda nacional, y que son materia de conversación en la calle, en los hogares, y evidentemente también en las escuelas, los alumnos escribieron, compusieron, produjeron y grabaron “¿Hasta cuándo?”, un rap contagioso que reflexiona y cuestiona la actualidad nacional.

El director del colegio Jean Le Boulch, José Taramona Bravo, explicó que el tema “¿Hasta cuándo?” es el resultado de la fusión de los talleres de arte que se aplican en la escuela, con las asignaturas de Ciencias Sociales, Filosofía, Literatura y Arte.

“Hemos conseguido que los alumnos integren las asignaturas como Filosofía y Arte y como resultado han desarrollado proyectos de teatro, fotografía, coreografías, motivándolos mucho hacia la investigación y el aprendizaje”, señaló Taramona.

Otra de las iniciativas de los alumnos de secundaria del colegio Jean Le Boulch son los ensayos fotográficos motivados por consignas contra la corrupción gubernamental y sobre el daño que causan las prácticas ilegales en el ámbito gubernamental. Las imágenes claramente grafican la preocupación y también la protesta de los estudiantes frente a los delitos de los funcionarios públicos que afectan a toda la sociedad.

La clave son los talleres de arte que los alumnos llevan desde el primer grado de primaria. En los primeros grados los chicos pasan por todo tipo de manifestaciones artísticas, como teatro, danza, música, artes plásticas y sus variantes. A partir de cuarto de primaria hacia adelante, los alumnos plantean sus propios talleres y van escogiendo en cual participar por bimestres o semestres”, señaló el director del colegio.

En el Jean Le Boulch las ideas no se imponen. Los trabajos son resultado de las propias inquietudes, preocupaciones o sueños de los estudiantes.

“En secundaria, es una etapa de especialización. Luego de haber pasado por los distintos talleres, los chicos escogen alguno que les permita perfeccionar lo que les gusta y saben hacer. De ahí que salen los elencos de teatro, las bandas de música, los cantantes, los muralistas, los que les gusta las artes plásticas. En muchos casos este les permite el descubrimiento o consolidación de su vocación y a eso posiblemente se dediquen o lo practiquen paralelamente a otra actividad que les guste y lo considere prioritario”, señala el director del Jean Le Boulch.

Precisamente, el proyecto de Integración de Filosofía y Rap ha sido seleccionado como ponencia por el III Congreso Internacional de Innovación Educativa en Filosofía, que se llevará a cabo en Barcelona del 23 al 25 de enero. Participarán el profesor de Rap, Andrés Espinoza, y el de Filosofía, José María Taramona.

¿HASTA CUÁNDO?

Cantan SPG, Zatack, Lucas. Fabrizio, Joaquín y Bao

-SPG-

Montón de corrupciones

Compran instituciones

Mintiendo poblaciones

Ganándose millones

De billetes

Piensan que no nos compete

Piensan que somos juguetes

Montón de soquetes

Les voy a llevar un paquete

La ira de los peruanos

Que comprometen sus vidas

De aquí, no hay salida

Verán, que el pueblo no olvida

La plata perdida

La gente caída

Las pistas vendidas

Llamadas a escondidas

Y todas, esas mentiras

Que prometían cuidar nuestras vidas

Y a gente querida

-Zatack-

Yo no te quiero decir de nah

Simplemente te quiero comentar

Lo que pasa en mi país y ciudad

Es una cosa que tenemos que hablar

No sé qué decir

No sé si seguir

No sé si seguir

¿Qué pasa aquí?

Este es mi país

Es cosa distinta

Te comes la tinta

Como terrorista

-Lucas-

Cometen delitos y no los cachan

Siempre por abajo a lo cucaracha

Son como perros que tienen caracha

Pero su racha se tacha con una mancha

Es muy fácil llegar al poder

Dinero y votos, sale un nuevo rey

Es muy fácil incumplir la ley

Aunque no tanto ser un político fiel

-Fabrizio-

Hey mira yo te voy a contar

Todo lo que pasa en mi ciudad

Tienes suerte de no estar acá

Y te voy a decir la verdad

Primero llamo al fiscal

Segundo llamo a la policía

Y no tengo que hacer nada más

Porque ya gané el juicio final

-Joaquín-

Cada minuto, cada segundo, cada segundo que pasa

Estos desgraciados se meten hasta en tu, en tu… casa

Ellos arrasan

Ellos agarran

Ellos te paran

Pero si les pagan

Ellos roban, pagan, atan, matan, lavan plata

Agarran el, agarran el…hacha, tachan

Nuestras, nuestras… rachas, rachas, cucarachas

Que nos vienen a atacar

Ellos nos piensan robar

Ellos nos piensan engañar

Ellos piensan en ganar

Pero, están colgados de la, de la… cuerda

-Baco-

Según los carteles son los más fieles

Pero solo trabajan en la sombra

No aceptan competencia

No tienen conciencia

Destruyen aquello que estorba

Hablan mucho en las redes

Solo te entretienen

En campañas palabras sobran

A la hora de la hora, te engañan y roban

Se esconden ni bien los nombran

Inventan maniobras, crean nuevas reglas

Impuestos que cobran, a sus billeteras

La prensa los cubre, su aprobación sube

Pero de lo que hacen nadie se entera

Espera!

Eso pasa al votar por cualquiera

No ven su cara verdadera

Solo diste el voto a un joven rostro que esconde una fiera