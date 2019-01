San Isidro: 10 meses de prisión para cambista que no acató prohibición de trabajar en calles

El Poder Judicial sentenció a Rafael de la Cruz Contreras a una pena de 10 meses de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 1 500 soles debido a que no respetó la prohibición establecida por la Municipalidad de San Isidro sobre la realización de transacciones de moneda extranjera en las calles de esta circunscripción.

Al condenado se le halló responsable del delito contra la Administración Pública en la modalidad de resistencia y desobediencia a la autoridad en agravio del Estado. Su sentencia fue dictada el pasado 31 de diciembre del 2018 por el 43 Juzgado Penal de Lima.

El hombre fue hallado cometiendo la infracción junto a otros colegas en el sector de la calle Miguel Dasso. Los cambistas portaban gran cantidad de dinero y ponían en peligro su integridad física y las de los transeúntes.

Y es como se sabe, este tipo de trabajadores suelen ser blancos habituales de la delincuencia que no tienen reparos en robar a mano armada en plena vía pública, especialmente cuando se tratan de zonas con gran movimiento comercial y financiero.

Este no es el único proceso que la Procuraduría Pública Municipal de San Isidro mantiene abiertos contra cambistas, otras once personas que se dedican a esta actividad y que no acataron la prohibición en mención también podrían recibir penas similares.

Como se sabe, desde el 2016 esta comuna prohibió el cambio de moneda extranjera en la vía pública por medidas de seguridad y un modo de prevenir la delincuencia.