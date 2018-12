Acusado por intento de violación es reconocido en la calle por su víctima [VIDEO]

Una joven se encontraba caminando por la calle, cuando de casualidad reconoció al sujeto que intentó abusar sexualmente de ella en abril. La mujer dio aviso a la Policía para que esta pueda atrapar al agresor.

La víctima del intento de violación, Paola Palacios, se encontraba en trabajando en una cabina de Internet esperando a que el último cliente se retirara. Este le pidió ayuda, motivo por el cual ella se acercó al cubículo. En ese momento el agresor la agarró de la cintura con el fin de encerrarla dentro de la cabina y abusar de ella.

‘‘Primero me jala y luego intenta besarme a la fuerza. Yo no me dejo y forcejeo con él. Me empuja hacia el asiento y trata de que mis rodillas estén el piso. Ahí es cuando él está detrás mío y yo ya en el piso. Mientras continúo forcejeando, él comienza a levantar mi vestido’’, recordó la víctima para Panamericana.

Una cámara de seguridad que se encontraba al interior del lugar pudo registrar el intento de abuso sexual. Incluso se pueden oír los gritos de la joven, quien pedía a César Hidalgo Plaza que la suelte.

Antes del intento de violación, el hombre le dio a Paola un papel con su número de teléfono. Fue así como se logró dar con el nombre del agresor.

Desde ese entonces, Hidalgo Plaza ha sido buscado por la Policía. Sin embargo, no pudo dar con su paradero hasta que la joven lo vio de casualidad mientras caminaba por la Alameda Chabuca Granda.

Palacios se acercó a un oficial para que pueda atrapar al agresor. ‘‘Desde abril puse la denuncia y recién han podido capturarlo’’, dijo la joven.

Ella espera que se haga justicia y que ‘‘de verdad cumplan con los meses de preventiva que él tiene’’. ‘‘Se supone que de acá tienen que pasarlo al Poder Judicial y después a un centro penitenciario’’, agregó.