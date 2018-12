No renovarán contrato a 54 trabajadores de Chavimochic en La Libertad

Un total de 54 trabajadores del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), han sido notificados que no volverán a ser contratados desde enero de 2019 como consecuencia de problemas presupuestales, según anunció el gerente general adjunto del gobierno regional de La Libertad, Eduardo Azabache.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha paralizado toda transferencia de partidas a este organismo debido a situación de la III etapa de la irrigación. La obra está paralizada desde noviembre del 2016 debido al escándalo de corrupción de Odebrecht. Solamente se avanzó en un 70 por ciento en la construcción de la presa Palo Redondo.

“Desde mediados de este año hemos venido gestionando ante el MEF la incorporación de los recursos económicos que generalmente se presupuestan para la contratación de personal Contrato por Administración de Servicios (CAS); sin embargo, dada la coyuntura que vivimos de la paralización de la III Etapa nos ha recortado un presupuesto de 22 a 8 millones de soles”, manifestó.

Consideró que eso los ha dejado en una situación de desprotección para poder contratar de manera continua a colaboradores.

Eduardo Azabache recalcó que la no renovación de contratos de los trabajadores no forma parte de una decisión política, tal como lo denunció la ex vicepresidenta del Gobierno Regional, Mónica Sánchez Minchola.

“Creo que hay cierta ligereza en las expresiones de Mónica Sánchez, quien debería enterarse un poco más del fondo del asunto para darse cuenta de que es un problema eminentemente presupuestal y que se espera corregir en los primeros meses del próximo año”, aseveró el funcionario.

Refirió que entre el personal que no volverá a ser contratado están profesionales que ingresaron a laborar en esta gestión y otras de José Murgia Zannier.