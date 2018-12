Comercio ambulatorio: informalidad que se agudiza cada fin de año

Leonardo Muñoz

Yelitza Ramírez vende protectores de pantalla para celulares en la cuadra 6 de la avenida Balta a S/5.00. No es una oferta particular, en esa misma calle, así como ella, existen otros 16 venezolanos con un cartel de remate y una caja repleta de sobres multicolores. La venta no va bien, sobre todo cuando son desalojados por la Policía municipal que intenta despejar las calles para el tránsito peatonal. El primero de octubre de este año, recuerda Yelitza, se peleó con un agente porque le habría jalado del cabello a su sobrina durante uno de estos operativos que casi siempre terminan en un enfrentamiento. Los ambulantes, la informalidad y el descontrol van en aumento.

Según cifras de la Subgerencia de Promoción Empresarial y Formalización del Comercio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), por estas fechas, en todo el casco central de la ciudad existen más de 20,000 ambulantes, lo que representa un aumento del 30% en comparación al mes anterior. Para la responsable de esta subgerencia, Lía Falla Castro, el incremento se debe a la migración (extranjera e interna), la recesión económica y las fiestas de fin de año, por lo que incluso la tendencia podría continuar para el verano 2019.

Expansión ambulante

A principios de este año, las zonas críticas básicamente estaban ubicadas en los alrededores del mercado Modelo. Con el pasar de los meses la red se extendió a lo largo de 12 cuadras de la Av. Balta, el contorno del Banco de la Nación (Av. José L. Ortiz), la entrada del centro comercial Real Plaza e incluso a la plazuela Elías Aguirre.

“El aumento ha provocado que (los ambulantes) se vayan expandiendo a otras zonas del centro de Chiclayo, con mayor concentración de gente, lo cual también representa un riesgo, pues ante una eventualidad estarían cerrados los pases de evacuación. Todo el centro está invadido por ambulantes, esa es la verdad”, lamenta Falla.

El comerciante informal prefiere quedarse como tal porque –evadiendo impuestos y el control municipal– la inversión es mínima, lo que les permite obtener una alta rentabilidad. La MPCh, por su parte, realiza operativos para despejar algunos sectores durante las horas pico, pero hasta ahora no emite ordenanzas o proyectos efectivos para regularizar este tipo de comercio. “Hubo la voluntad de integrarnos en una mesa de diálogo, pero no se llegó a un consenso, porque las asociaciones de ambulantes nunca enviaron sus padrones”, precisa la funcionaria.

De concretarse la normativa, cada ambulante debería pagar un importe al Centro de Gestión Tributaria (CGT), lo que se traduce en ingresos para la municipalidad. Al menos unos S/600,000 por mes, calcula Falla.

En algunas veredas de la Av. Balta se pueden ver números o símbolos marcados con tinta indeleble. Líneas que delimitan el espacio de informal a informal: del que vende refrescos al que vende zapatillas de contrabando. La calle ha sido lotizada. ¿Quién la controla?

“No solo existe el ambulante humilde, a veces una persona maneja ambulantes en 15 espacios. Incluso tienen el descaro de lotizar la vía pública, ¿qué mafia maneja eso? Eso lo debe determinar la Policía, porque esas personas están lucrando con propiedad municipal haciendo cobros indebidos”, enfatiza.

Disminuyen policías

Actualmente, según el gerente de Seguridad Ciudadana, Luis Miranda Orué, la MPCh cuenta con un promedio de 60 policías municipales, además de dos vehículos, para vigilar el orden y recuperar los espacios públicos de una población que supera las 270,000 personas. La cifra está muy por debajo de lo que se necesita, porque –según el funcionario– la cantidad de efectivos ha venido de más a menos durante la gestión de David Cornejo.

“Se requiere tener mínimo unos 350 efectivos para todo Chiclayo. Ahora no tenemos la capacidad ni recursos para erradicar el comercio informal del centro, lo que estamos tratando es de ordenarlos, que por lo menos respeten la vía vehicular, los pases peatonales y las salidas de emergencia”, sostiene Miranda.

Ante el incremento del comercio informal, el gerente asegura que los operativos continuarán en las zonas críticas. Los ambulantes están conscientes del riesgo, su familia necesita el dinero, los enfrentamientos no se harán esperar.