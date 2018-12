Más de 800 t de basura en Chiclayo por paro indefinido de obreros

Ysela Vega Huayambal

Chiclayo

Las condiciones de salubridad de la Ciudad de la Amistad van de mal en peor a consecuencia de la acumulación de basura en 33 zonas, incluyendo el centro histórico de Chiclayo. Ayer más de 400 toneladas de residuos sólidos permanecieron en la vía pública. Los más de mil obreros se declararon en huelga indefinida ante la no cancelación del bono de 600 soles que debió efectuarse en setiembre de este año.

Hasta el cierre de nuestra edición el problema no había sido resuelto y los más de mil servidores no emitían un pronunciamiento en la asamblea que convocaron de emergencia. Es por eso que el subgerente de Residuos Sólidos, Henrry Chiclayo Vega, indicó que hoy la urbe tendría más de 800 toneladas de basura esparcida en las calles y avenidas.

El caso

Ni el compromiso de pago de las autoridades ediles ni la aprobación del superávit presupuestal mayor a 3 millones 400 mil soles para remuneraciones convenció a los servidores municipales.

Los ediles desde las 00:00 horas de ayer dejaron de limpiar Chiclayo como medida de fuerza para lograr que el ayuntamiento les cancele dicho beneficio laboral.

“Sin bono no trabajamos”, expresaron por unanimidad los obreros en la protesta que protagonizaron en los exteriores de la municipalidad de Chiclayo. Las medidas de lucha comprendieron el cierre del taller de maestranza, del grifo municipal y la no salida de la flota vehicular. Los obreros desarrollaron un plantón en la sede de la ex Mutual, por lo que el procurador municipal Juan de la Cruz Ríos solicitó la intervención de la fiscal penal Ivón Zárate. El gerente regional de la Contraloría General de la República, Walther Coello Ynope, participó de la diligencia.

Cuentas desbloqueadas

La diligencia permitió confirmar que las cuentas no están bloqueadas, por lo que se descartó que sea la causa del incumplimiento de los pagos.

Coello Ynope refirió que los insuficientes recursos financieros originaron la problemática. “Nunca se pidió que se congelen las cuentas destinadas al pago de remuneraciones y servicios básicos”, anotó y agregó que las autoridades municipales tienen la obligación de gestionar para atender las exigencias de los trabajadores.

En tanto la representante del Ministerio Público, luego de la reunión con el subgerente de Tesorería, Gervacio Larrea Chucas, sostuvo que se estableció un cronograma de pagos. Por ejemplo, el viernes debe cancelarse la gratificación a los obreros y empleados y el mes de octubre al personal CAS; mientras la próxima semana el mes de noviembre.

Respecto al tema del bono de 600 soles, Zárate informó que se desarrollará una reunión para señalar la fecha de pago; sin embargo, el Sindicato de Obreros no aceptó el acta. “Nos discriminan y vulneran nuestros derechos laborales, por lo que no limpiaremos la ciudad”, enfatizó el secretario general Bibiano Carrasco Llajas.