Juguetes desde S/ 9 en ferias comerciales de Arequipa [FOTOS]

Los pasillos de los centros comerciales en el Cercado de Arequipa están repletos por estas fechas. La gente busca los mejores precios y novedades para comprar y regalar esta Navidad. Hay juguetes de todo tipo, uno de ellos es la muñeca “L.O.L” que recién aparece en el mercado este año.



Tiene accesorios y vestuario en todos los tamaños. Incluso en varias tiendas se agotó el producto, como en el caso de las galerías Asia Perú en la calle San Juan de Dios en Arequipa. Ahí harán un nuevo pedido, pues los productos se importan desde China. Los precios van desde los 20 hasta los 60 soles, según el tamaño y objeto.

Otros productos de moda son los drones, que también tienen cierta preferencia en un público más adulto. Van desde los 130 soles y superan los S/ 400, de acuerdo al tamaño y si tienen cámara o no. También depende la altitud que pueden alcanzar. “Mi hijo me pide un dron para navidad, pero lo estoy evaluando recién, quiero ver cuánto me puede costar”, señala Juan Carlos Palomino, un padre de familia que pregunta los costos.



También están los carros a control remoto que no pierden vigencia, los más simples y pequeños van desde 9 soles hasta los más grandes a 250 soles en las ferias navideñas. Otro de los productos con gran demanda son las pistas de autos. Las más simples se pueden encontrar a 20 soles hasta los que tienen luces led, cuyo costo es 40 soles.