Otros pagos que hacen los padres de colegios privados

Arequipa. Cada año los padres de familia de estudiantes de colegios particulares no solo tienen que presupuestar el pago de pensiones, también tienen que pensar en cómo solventar la movilidad (en promedio 120 soles), refrigerios, además de otros gastos que requiera el colegio para actividades programadas. Por ejemplo, alquiler de trajes para festividades como Día de la Madre, Fiestas Patrias, entre otros.

Estos pagos se han convertido en un dolor de cabeza para los padres, quienes optan por enviar a sus hijos a colegios privados por la desconfianza que se tiene en la enseñanza que se da en planteles del sector público.

Más gastos

Estas instituciones se pueden clasificar en tres categorías: "A", "B y C" y "D y E". En la D y E, que agrupa el 20% de colegios de la región, el monto de pensiones varía pero no sobrepasa los 250 soles. En la B y C, que acumula el 70% de colegios, este cobro oscila entre los 250 a 500. En tanto, en la categoría A, las pensiones mensuales van de los 600 a 1 400 soles, según Corpaidos.

Por ejemplo, el colegio Lord Byron, de categoría A, solo en la pensión mensual de secundaria se cobra 1 390 soles.

Varios de estos colegios realizan clases pasadas las 15 horas, por lo que también ofrecen servicios de cafetería, que cuestan entre 6 a 12 soles diarios. También está el servicio de movilidad que se debe contratar. Este cuesta cerca de 120 soles mensuales. Además, algunas instituciones cobran un seguro, donde deben abonar 150 soles al mes.

En los de B y C, los gastos pueden ser en promedio entre 400 a 500 soles, sumando conceptos de movilidad y alimentación. Aunque también pueden incrementarse según la pensión y si se realiza alguna festividad.

El director de Corpaidos, Alfredo Aguilar, asegura que los padres aún continúan creyendo que la mejor educación se encuentra en el sector privado y por ello tiene mucha demanda. Hay 2 406 instituciones en la región, que representa el 51% de todos los colegios.

Según Aguilar, la mayoría de padres prefiere pagar las sumas que impone la institución por no perjudicar a sus hijos y porque no hay una asociación de padres de familia de colegios privados donde puedan quejarse. "Incluso para hacer las denuncias en Indecopi, el padre debe pagar una cuota, debe pagar para quejarse".

Observó que, si bien un colegio quiere hacer un cobro extraordinario, este debe tramitarse el año anterior al que se está cursando. Quiere decir que, si el monto es para el 2019, debió tramitarse en el Ministerio de Educación el 2018.

Se necesita revolución educativa

La educación está en crisis. Es un cuento que está mejorando; está empeorando en todos los niveles. No es un problema de inversión o de dinero, no es un problema del sector público o privado, es un problema estructural de concepción del sector educación.

Para cambiarlo se necesita una revolución educativa que nadie se atreve a hacer.

Lo privado se está mercantilizando y solo importa la imagen y los padres creen que en lo privado está lo mejor, ese es el peor error y en sector público hay mucha corrupción. Los niños se están desarrollando pobremente y no se está formando personas pensantes, sino a quienes se puede subordinar y manejar fácilmente.

El problema también está en los maestros que no están preparados para formar niños.