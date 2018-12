“Cada año, 100 abogados se colegian en otras órdenes por burocracia en el ICAL”

Fátima Constantino Lozano

¿Cómo tomaron el haber pasado a segunda vuelta?

Muy entusiasmados. Definitivamente los jóvenes quieren un cambio, ideas nuevas e innovación para brindar un mejor servicio a la sociedad. Pero esto no se conseguirá mientras no demos una reingeniería dentro del ICAL.

¿Qué problemas enfrenta esta orden?

Los agremiados no cuentan con capacitaciones que son la esencia para brindar un buen servicio. Y no solo hablo de las capacitaciones jurídicas, sino de aquellas que les doten de competencias, como la atención al cliente, la contabilidad para abogados, las finanzas para abogados, etc. Además, vamos a implementar el pago electrónico para que el agremiado pueda pagar su cuota, desde donde se encuentre y el ICAL pueda seguir generando sus recursos.

Dentro de sus propuestas está la construcción del centro de esparcimiento, una obra aparentemente irregular.

Antes de asumir un gobierno tendremos que deslindar de la gestión anterior (del actual decano Juan Zamora) con una auditoría, porque ese centro de esparcimiento se está construyendo sin un expediente técnico. Sé que han inaugurado dos paredes y un piso. Por eso, aprovecho la oportunidad para asegurar que el proyecto de la urbanización del Ingeniero no se ejecutará en ninguna de las diez hectáreas destinadas al centro de esparcimiento.

Ante un presunto mal manejo de recursos en esta gestión, ¿cómo manejarán este tema?

Tenemos que optimizar nuestros ingresos y eso significa que no podemos seguir viviendo en piloto automático. En todas las gestiones se han aplicado las mismas ideas de siempre. Nosotros estamos proponiendo que recaudemos ese 5% que le corresponde al ICAL y que se genera en el Poder Judicial. Otra forma de optimizar nuestros ingresos es contar con más agremiados y eso no se consigue porque somos una orden muy burocrática.

¿El ICAL está perdiendo agremiados?

Mire, cuando un joven se va a colegiar tiene que presentar una constancia de la ex ANR (ahora Sunedu) y un certificado de estudios. El último documento cuesta unos S/800. Eso es lo que debe pagar un abogado por querer colegiarse, además de otros derechos. Exigir un certificado de estudios, que no le sirve de nada al ICAl por cierto, ha provocado que cada año 100 abogados se colegien en otras órdenes del país, porque los requisitos son menos costosos. Y así se pierden unos S/150 mil anualmente que se hubieran podido destinarse para el desarrollo de otros proyectos. Mire lo que se pierde por exigir una documentación que no sirve para nada. No estamos diciendo que no aplicaremos filtros, pero tenemos que mejorar la gestión.

Otra de sus propuestas es la implementación de un café biblioteca. Detállenos al respecto.

Los abogados agremiados solo van al colegio para votar y pagar. Nosotros estamos planteando un café biblioteca para que los abogados puedan tener un punto de encuentro, un punto de reflexión, un motivo para ir a nuestra orden. Sería en el primer piso de nuestro local. Hasta ahora no contamos con un lugar para reflexionar, para tomar decisiones en pro de la sociedad. Un café biblioteca no es la solución, pero podemos empezar por algo. Estamos por cumplir 100 años como orden y seguimos con las mismas ideas.

¿Cuál cree que es la imagen que tiene la sociedad del ICAL en la actualidad?

La sociedad nos exige protagonismo y lo haremos en cuanto arreglemos la casa. Una sociedad crece combatiendo la corrupción. Somos de la propuesta que se debe sacar adelante el proyecto del terminal marítimo, somos socios de que la región debe contar con un terrapuerto. No nos oponemos al desarrollo.