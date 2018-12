Transportistas en Cusco amenazan con paro por alza de combustibles

Cusco. Más de mil transportistas, agrupados en 36 empresas del servicio urbano de pasajeros, amenazan con un paro preventivo a consecuencia del alza de combustibles. También respondieron a lo que consideran una amenaza de parte de los estudiantes universitarios que anunciaron medidas contra los hombres del volante en caso eleven los pasajes a un sol.

El dirigente de los transportistas, Estanislao Alegre, afirmó que no están dispuestos a ceder a “chantajes” y que cada empresa está en la libertad de aumentar sus tarifas o no. La medida de protesta aún no tiene fecha.