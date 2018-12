Ate: Extranjeros no quisieron pagaron el alquiler y acuchillan brutalmente a dueña

Una mujer denuncia a dos sujetos de nacionalidad venezolana por haberla golpeado y robado un cuantioso monto cuando ella les reclamó por haberse retrasado cuatro meses en el pago de la habitación que ellos arrendaron en el hotel que ella y su esposo administraban en el distrito de Ate Vitarte.

Según el testimonio de la víctima, los responsables del salvaje ataque que sufrió responden a los nombres de Néstor Antonio Duarte Casanova y su hijo Kayler, este último es quien habría comenzado el ataque. Todo ocurrió este lunes al promediar las tres y media de la tarde.

"Siento que hay una sombra en la recepción, porque nadie frecuenta entrar ahí , entonces volteo y es donde el sujeto me coge, me asfixia, me tapa la boca. Yo desesperadamente pedí auxilio y ahí es cuando entra su papá", contó la agraviada a América Noticias.

Posterior a este suceso, el venezolano más joven la cogió del cuello con el fin de estrangularla, mientras su padre le infringía varias cuchilladas en el cuerpo. Producto del salvaje ataque, la denunciante presenta el rostro vendado por los golpes que recibió, además de un diversos cortes en los glúteos y el abdomen.

Pensando que lograron asesinar a su víctima, los venezolanos aprovecharon para robar valiosos objetos y dinero en efectivo, todo en total estaría valorizado hasta en doce mil soles. Inmediatamente después, fugaron con rumbo desconocido dejando a la mujer que les había ayudado meses antes desangrándose en el suelo y encerrada en la recepción.