Profesores exigen que Minedu subsane error que frena sus ascensos

La profesora de Arte, Ana María Ramos, cuenta con licenciatura, una maestría, estudia un doctorado con los 1.800 soles que gana por dictar clases en un colegio estatal, y ahora se siente decepcionada de la carrera pública. "Yo vengo de una escuela de arte, donde uno sale sin grados. Los obtuve, aposté por la educación, pero ya no quiero seguir ahí", señala.

Su malestar responde a un error administrativo que la dejó afuera del concurso de ascenso de escala, pese a que aprobó una prueba escrita y entregó la documentación requerida por su Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N° 4.

Este no es solo su reclamo, sino el de cerca de 200 docentes de la UGEL N° 4 (Comas, Carabayllo, Ancón, Puente Piedra y Santa Rosa), quienes apostaron por la meritocracia y ahora denuncian que el Ministerio de Educación (Minedu) desconoce su participación en el proceso, así como sus altas notas, por el supuesto incumplimiento en la entrega de formatos de declaración jurada. Por esto, piden que el sector reconsidere sus documentos, ya que ellos sí cumplieron con lo solicitado por la UGEL N° 4.

altas notas por gusto

La directora Norma Barragán, quien ha ocupado primeros puestos en concursos anteriores y en este obtuvo 10 puntos más de lo requerido, explica que el problema surgió en la segunda etapa del proceso (trayectoria, formación académica y méritos). Luego de que aprobara la prueba escrita, la UGEL N° 4 dispuso que presentaran nuevos formatos de declaraciones juradas en julio pasado.

Tanto el documento como la fecha de su presentación eran distintos a los establecidos por el Minedu. "Sin embargo, según el mismo ministerio, cada UGEL es autónoma en sus procedimientos. La nuestra dijo que esos documentos eran los requeridos para la evaluación y que lo presentemos con anticipación. Eso hicimos", explica Barragán, quien postuló a la quinta escala magisterial.

Además de la declaración jurada -indica- también se presentó una ficha escalafonaria. "Me dijeron que eso sería enviado al comité de evaluación. En ningún momento me precisaron que no estaba inscrita en la segunda etapa", agrega.

Sin embargo, cuando buscó los resultados del proceso, el sistema arrojaba que ella no se había presentado. "Nos dijeron que no habíamos presentado el formato del Minedu, aunque el contenido era el mismo al dispuesto por la UGEL", dice.

Lo mismo le ocurrió a la subdirectora de Educación Básica Alternativa, Clara Ramírez, quien presentó su reclamó ante la UGEL N° 4 adjuntando el formato exigido por el Minedu. La institución desestimó su pedido debido a que la presentación no se dio en "fecha oportuna".

"Se ha inducido a un error. No creemos que haya sido de mala fe. Las normas del Minedu tampoco contemplan estos casos, por eso ahora depende del ministro Daniel Alfaro y de su voluntad para que puedan revisar nuestra documentación", señalan las maestras.

Su demanda ha llegado hasta la Defensoría del Pueblo y a los despachos de los congresistas Milagros Salazar y Edilberto Curro, presidenta y miembro de la Comisión de Educación. También tienen el respaldo del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), que los acompañó durante la toma del local de la Dirección Regional de Educación (Drelm) el viernes pasado.

ugel se lava las manos

Según los docentes afectados, tanto el Minedu como la Drelm señalan que esto está en manos de la UGEL N° 4. Sin embargo, esta última deslinda toda responsabilidad. ❧

La clave