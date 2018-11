VOTO NULO: ¿opción irresponsable o un derecho democrático?

Deysi Pari

Arequipa

La campaña política se vive con pasión en las redes sociales. No solo hay guerra sucia contra los candidatos Javier Ísmodes Talavera y Elmer Cáceres Llica. También empezó a surgir una tercera opción, la del voto en blanco con información errada; por ejemplo, se dice que con el 33% de los votos nulos se anulará el proceso.

No obstante, el artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones precisa que la nulidad total de las elecciones se da cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos válidos. Los dos tercios representan el 66.67%.

Los candidatos arequipeños expresaron su preocupación por esta tendencia. Javier Ísmodes, de Arequipa Transformación, señaló que difundiendo sus propuestas esperaba que la población deje de pensar en esta alternativa. Cáceres, de Arequipa Unidos por el Gran Cambio, señaló que confía en la viabilidad de sus propuestas para ganarle a este silencioso fantasma.

El martes, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa emitió un comunicado contra el voto nulo. Señalan que esa opción solo empeoraría las cosas y no apoya la gobernabilidad en la región.

Hay otros que califican el voto nulo como irresponsable. En cambio, el docente de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), José Luis Ramos, afirma que el que un ciudadano opte por el voto nulo o en blanco no es una decisión irresponsable, sino más bien un síntoma de la crisis de los partidos y organizaciones políticas en el país. “Son agrupaciones sin ideología, sin proyecto político. Se forman poco antes de las elecciones, nadie conoce a sus candidatos, sino que cada cuatro años aparecen”. Ramos también desecha que el voto nulo o en blanco sea una opción antidemocrática. Señala que en el voto electrónico, se puede hacer click en esa opción. “El Jurado Nacional de Elecciones reconoce que es una alternativa legítima”.

El docente agrega que es más irresponsable votar por postulantes que no tienen ni la más mínima idea de lo que harán cuando lleguen al poder. “Pareciera que hacen todo lo posible por perder”.

También resalta que tanto Cáceres como Ísmodes son dos personajes a los que no les importa la agrupación política que los promueve, solo satisfacer su objetivo personal de llegar al poder o servirse de los cargos públicos. Por ejemplo, Cáceres postuló en el 2014 por el movimiento Vamos Perú y en anteriores procesos, en los que resultó electo alcalde provincial de Caylloma, estuvo con Arequipa Avancemos. En tanto, Javier Ísmodes participó en 2014 con el movimiento Arequipa Renace de Alfredo Zegarra. Antes lo hizo con Juntos por el Sur y ahora va con Arequipa Transformación.

El sociólogo, sin embargo, señala que la posibilidad de que el voto nulo y blanco gane es remota. Sin embargo, si se opta por esta opción es para ejercer una ciudadanía activa. “La idea es que el voto viciado sea un punto de quiebre en el que los que votamos así nos comprometamos a hacer política, independientemente de las ideologías”. Eso quiere decir, estar vigilantes ante la futura gestión. ❧

La legitimidad será muy débil

El analista político Alipio Montes también señala que esta opción es un derecho de la población. Dado que en estas elecciones resulta ganador el candidato que obtenga la mayoría simple, es decir, así sea con un mínimo porcentaje; la legitimidad que tendría el siguiente gobernador sería muy débil.

Durante la primera vuelta electoral, se formó el colectivo Acción Ciudadana Anticorrupción para fomentar un voto consciente. Ahora, de cara a la segunda vuelta, no sentaron una posición a favor o en contra de esta opción. La vocera del grupo, Paola Donayre, señala que todas las opciones son democráticamente válidas, pero resalta que a la población le falta información sobre el efecto de su voto. “Es posible que muchos sientan que ninguno de los candidatos los representan, pero como está el sistema electoral nuestro, ese voto nulo muy consciente no va a tener el efecto que quiere el votante, que es que no salga ninguno”. Donayre también coincide en que es muy remotamente posible que esta opción triunfe. Nunca en la historia ha ocurrido.