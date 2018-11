Cusco: Joven que ganó beca en universidad de Georgetown necesita apoyo [VIDEO]

Cusco. El proyecto de José Luis Ramírez Aparco cautivó a los especialistas de la norteamericana Universidad de Georgetown. Este consiste en proponer y aplicar un programa de educación para adultos campesinos. El proyecto ha sido merecedor de una beca que le permitirá desarrollarlo, pero para concretarlo necesita de nuestra ayuda.

José Luis contará con el apoyo de la Escuela de Negocios de esta universidad, que es una de las mejores de Estados Unidos, y podrá aplicarlo en la comunidad campesina cusqueña de Piscacucho, del distrito de Ollantaytambo, de donde es natural. La idea es luego poder replicarlo en otras comunidades.

Por esto fue ganador, dado que anualmente se realiza el concurso denominado “Programa latinoamericano para la competitividad global”, donde eligen proyectos que tengan un impacto social directo. José Luis podrá ayudar a que la gente adulta vea fortalecidas sus capacidades dentro de la participación ciudadana.

Para hacer realidad este gran proyecto, José Luis ya tiene el camino pintado, la universidad cubre prácticamente todos sus gastos durante los 10 meses que dura, solo le falta cubrir el gasto de matrícula US$ 2 500 y la alimentación que es alrededor de US$ 1 500.

El joven emprendedor tiene hasta el 10 de diciembre para depositar los US$ 4 000 por lo que pide nuestro apoyo para poder realizar su sueño y no perder esta gran oportunidad.

Quienes deseen ayudarlo pueden escribirle a su correo ramirez.joseluis25@gmail.com o al número 950311285.