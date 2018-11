Gremios de empresarios emplazan a la Región a destrabar Majes Siguas II

Arequipa. Mediante comunicados públicos, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AFIN ("Infraestructura que integra a más peruanos") y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa pidieron al Gobierno Regional que destrabe la ejecución de Majes Siguas II.

En estas misivas, señalaron que se está esperando este proyecto más de 40 años sin resultados, acusando que hay inacción burocrática respecto al cambio tecnológico y la firma de la Adenda 13, debido a los cuales el proyecto está paralizado por más de un año.

También resaltan que el impacto para el empleo será importante y no solo para Arequipa, también para Ayacucho, Cusco, Puno y Moquegua. "Las autoridades deben dar prioridad absoluta a este proyecto. Arequipa no debe esperar más. Retrasar Majes Siguas II no beneficia a nadie", señalan.

En el comunicado de la Cámara de Comercio, se indica que hay desaceleración económica en la región y que se solucionaría si el proyecto comienza a andar sin demora. Compara el desarrollo de otras regiones del norte con Arequipa, indicando que la región no está aprovechando sus recursos por incapacidad, aprovechamiento ideológico y político, además de las trabas burocráticas.

Al respecto, la gobernadora regional Yamila Osorio señaló que no acelerarán el reinicio de Majes II, mientras no se les entregue el informe de supervisión especializada, con el que se pedirá al Ministerio de Economía y Finanzas dar el visto bueno para la firma de la Adenda 13, lo que dará paso al denominado cambio tecnológico del proyecto.

"Nosotros estamos siguiendo estrictamente los procedimientos legales, tenemos que esperar el informe de la supervisión especializada; nunca hemos tomado decisiones contrarias a la supervisión y no lo vamos a hacer ahora tampoco, las cosas debemos hacerlas bien", señaló brevemente.