Tumbes: Defensoría del Pueblo detecta falta de reactivos en hospital EsSalud

La Defensoría del Pueblo advirtió desabastecimiento de reactivos para muestras de sangre en análisis de triglicéridos, HDL (Lipoproteínas de Alta Densidad) y LDL (Lipoproteínas de Baja Densidad), asimismo detectó medicina vencida y falta de antibióticos importantes en el hospital EsSalud de Tumbes.

Tras el pedido de intervención por parte de los pacientes, quien en a pesar de tener una orden médica, no les realizaban el análisis de sangre debido a la falta de reactivos. El jefe encargado de Laboratorio de Essalud, Daniel López Alvarado, informó que desde el mes de junio no cuentan con reactivos para análisis de HDL y LDL y desde el 13 de noviembre no tienen reactivos para muestras de triglicéridos.

El funcionario de EsSalud informó que su despacho ha presentado los requerimientos correspondientes ante el área de administración del hospital para la compra de reactivos, no obstante hasta la fecha no se efectúa la adquisición, a pesar de la demanda de pacientes que recibe esta sede de Essalud.

La Defensoría del Pueblo también solicitó información al hospital debido a que los pacientes se han quejado porque se les otorga citas después de tres meses de haberlas requerido. Al respecto, el jefe de Laboratorio indicó que Essalud tiene un tope de cien citas al día.